Engelli bireyler "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika

Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde bulunan kurslarda eğitim gören engelli bireyler, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde bulunan kurslarda eğitim gören engelli bireyler, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi. Etkinlikte, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da engelli vatandaşları yalnız bırakmadı. Filmi izleyen engelli bireyler zaman zaman duygusal anlar yaşarken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da özel vatandaşların duygularına ortak oldu. Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak toplumun tüm kesimleriyle olduğu gibi engelli vatandaşlarımızla da her zaman iç içeyiz. DAREN bünyemizde eğitim gören engelli kardeşlerimizin sinema izleme talebini yerine getirdiğimiz ve onların duygularına ortak olduğumuz için mutluyuz. Engelli kardeşlerimizi sosyal hayata kazandıracak projelerimize ağırlık vermeye ve her zaman onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ