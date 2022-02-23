Engelli bireyler "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika
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Engelli bireyler "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

23.02.2022 10:34
Engelli bireyler "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde bulunan kurslarda eğitim gören engelli bireyler, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde bulunan kurslarda eğitim gören engelli bireyler, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Darıca Engelsiz Yaşam Merkezi (DAREN) bünyesinde bulunan kurslarda eğitim gören engelli bireyler, "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi. Etkinlikte, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da engelli vatandaşları yalnız bırakmadı. Filmi izleyen engelli bireyler zaman zaman duygusal anlar yaşarken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da özel vatandaşların duygularına ortak oldu. Muzaffer Bıyık, "Darıca Belediyesi olarak toplumun tüm kesimleriyle olduğu gibi engelli vatandaşlarımızla da her zaman iç içeyiz. DAREN bünyemizde eğitim gören engelli kardeşlerimizin sinema izleme talebini yerine getirdiğimiz ve onların duygularına ortak olduğumuz için mutluyuz. Engelli kardeşlerimizi sosyal hayata kazandıracak projelerimize ağırlık vermeye ve her zaman onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ

Engelli bireyler Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izledi
Engelli bireyler Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izledi
Engelli bireyler Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izledi
Engelli bireyler Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmini izledi

YORUMLAR
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Muzaffer Bıyık, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli bireyler 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Engelli bireyler "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi - Son Dakika
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