Engelli Bireyler Mutluluğa Kavuştu

06.05.2026 01:00
Bursa'da düzenlenen törenle 80 engelli aracı dağıtıldı, duygusal anlar yaşandı.

Bursa'da düzenlenen engelli aracı dağıtım töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Akülü araçlarına kavuşan engelli bireylerin mutluluğu törene damga vururken, özellikle 22 yaşındaki Aleyna Hacıoğlu'nun "Artık annemden bağımsız gezeceğim" sözleri ve annesi Zeliha Hacıoğlu'nun gözyaşları yürekleri ısıttı.

Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi ve Yardımlaşma Derneği (TÜMBULSEVDER) ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Mustafa Şahin'in destekleriyle gerçekleştirilen programda 80 engelli aracı ihtiyaç sahiplerine teslim edildi. Doğuştan engelli olan 22 yaşındaki Aleyna Hacıoğlu, akülü sandalyesine kavuşmanın sevincini "Şu anda çok mutluyum. Özgürlüğüme kavuşacağım. Annemden bağımsız gezeceğim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tekerlekli sandalyem vardı. Ama manuel olduğu için annem çıkarmak zorunda kalıyordu, bu da zorluk oluyordu. Genç kızım, tabiri caizse tek başıma da dolaşmak istiyorum. Şu an bunun karşılığını aldım çok şükür" dedi.

Kızının sevincine gözyaşlarıyla ortak olan anne Zeliha Hacıoğlu ise duygusal anlar yaşadı. Konuşurken gözyaşlarına hakim olamayan anne Hacıoğlu, "Kızım 22 yaşında. Haliyle büyüdükçe hayatımız daha da zorlaşıyor. Bir akülüye ihtiyacımız vardı. Sağ olsunlar bunu bize temin ettiler. Artık benimle gezmek istemiyor, 'Ben sensiz özgür bir şekilde gezmek istiyorum' diyor. Parkta, sokakta her yere özgürce gideceğim diyor artık. Ben o mutlu olunca ben çok daha fazla mutlu oluyorum. Eminim bütün anneler aynı duyguyu yaşıyordur" ifadelerini kullandı.

Törende duygulandıran bir başka hikaye ise Hasan Çelik'in oldu. Yaklaşık 40 yıldır geçirdiği trafik kazası sonucu yürümek için mücadele ettiğini belirten Çelik, akülü aracıyla artık kimseye ihtiyaç duymadan camiye ve hastaneye gidebileceğini söyleyerek, "Çok zor durumdaydım. Allah razı olsun. İnşallah bununla işimi görürüm. Camiye de giderim, hastaneye de gidebilirim artık. Tek başıma gidebilirim" dedi.

TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turan, bugüne kadar 1046 engelli aracı dağıttıklarını belirterek, "Bugün de 40 akülü, 40 manuel olmak üzere toplam 80 engelsiz engelli kardeşimizin yüreğine dokunmaya çalıştık. Hepimiz bir engelli adayıyız düşüncesiyle durmadan, yorulmadan engelli yürekleri sevindirmeye devam ediyoruz. 'İnsanlara faydalı olmayanı, ölülerden say gitsin' anlayışıyla hareket ediyoruz" diye konuştu.

Yardımseverliğiyle tanınan polis memuru Mustafa Şahin ise, "Bugün 80 engelli kardeşimizin yüzünü güldürmek için Bursa'ya geldik. Kardeşlerimizin mutluluğuna şahit olduk" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

