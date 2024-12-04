Karabük\'te Engelliler Günü Kutlandı

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Karabük'te Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte engelli bireyler performanslarını sergiledi.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Karabük Valiliği himayelerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından program düzenlendi.

100.Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Vali Mustafa Yavuz ve Eşi Süreyya Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, İl Jandarma Komutanı İsmail Gökcek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, kurum müdürleri siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve aileler ile özel çocuklarımız katıldı.

Program öncesinde, özel öğrencilerimizin yıl boyunca ürettikleri eserlerinin bulunduğu sergiyi gezen Vali Yavuz, serginin düzenlenmesinde emeği geçen özel öğrencilere ve onlara destek olan öğretmenlere teşekkür etti.

Saygı duruşuyla başlayan tören, işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı'mızın okunmasıyla devam etti.

Tüm özel gereksinime ihtiyaç duyan bireyler ve sivil toplum kuruluşları adına özel gereksinime ihtiyaç duyan birey yakını Nazire Tarlabaşı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç, günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını gerçekleştirdi.

Etkinlikte Safranbolu Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nin koro müzik dinletisi, Şafak Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin piyano dinletisi ve ritim gösterisi, Özel Karabük Umut Işığı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin koro müzik dinletisi, İbrahim Bedir'in şiir dinletisi, Safranbolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin halk oyunu gösterisi, Karabük Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin şiir dinletisi, Vefa Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin dans gösterisi, Özel Doğan Hayat Engelli Bakım Merkezi'nin şiir dinletisi ve Aylin Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kaşık oyunu gösterisi katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Coşkulu anlarla dolu etkinlik, sevgiyle tüm engellerin aşılabileceğini bir kez daha ortaya koydu.

Programın sonunda, 2024 yılında Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazanan Karabük 3 Nisan Şehit Nazif Topsakal Polis Merkezi Amirliği, Karabük Kardemir Kız Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Karabük Soğuksu Merkez Camii ve Karabük Üniversitesi Camii'ne, Valimiz Mustafa Yavuz tarafından belgeleri verildi. - KARABÜK