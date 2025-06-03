Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karaman Geçici Eğitim Merkezi'nde eğitim gören engelli bireyler ve aileleri Macera Park'ta buluştu. Gün boyu süren etkinlikte oyunlar oynayan, müzik eşliğinde dans eden kursiyerler unutulmaz hatıra biriktirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hayatın her anında vatandaşa dokunmaya devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin son misafirleri Karaman Geçici Eğitim Merkezi'nde eğitim gören engelli bireyler ve aileleri oldu. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği piknik Macera Park'ta gerçekleşti. Eşsiz doğa manzarasında gerçekleştirilen programda kursiyerler ve aileleri doğayla buluşarak, keyifli bir gün geçirdi. Çeşitli oyunlar oynayan öğrenciler müzik eşliğinde dans ederek doyasıya vakit geçirdi. Ailelerin de katılım sağladığı program, doğayla iç içe geçirilen anların yanı sıra sosyal bağların da güçlenmesine katkı sundu. - SAKARYA