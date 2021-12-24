Üye Girişi
Engelli bireyleri, gönüllü öğrenciler sınava hazırlayacak - Son Dakika

Engelli bireyleri, gönüllü öğrenciler sınava hazırlayacak

24.12.2021 10:40
Engelli bireyleri, gönüllü öğrenciler sınava hazırlayacak

Beyazay Derneği Aydın Şubesi, Aydın Valiliği ile birlikte 'Engelleri Birlikte Aşalım' projesi kapsamında Sosyal Bilimler Lisesi ile imzalanan protokol çerçevesine gönüllü öğrencilerle birlikte e-KPSS kursu açacak.

Beyazay Derneği Aydın Şubesi, Aydın Valiliği ile birlikte 'Engelleri Birlikte Aşalım' projesi kapsamında Sosyal Bilimler Lisesi ile imzalanan protokol çerçevesine gönüllü öğrencilerle birlikte e- KPSS kursu açacak.

Proje çerçevesinde Sosyal Bilimler Lisesi de engellilere destek vermek için gönüllü oldu. Beyazay Aydın Şube Başkanı Demet Pilevneli ve Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Fatih Anıl'ın birlikte imzaladıkları protokol çerçevesinde lise öğrencileri engellilere dönüşümlü olarak e-KPSS eğitimi verilecek. Beyazay Derneği Aydın Şubesi'nde verilecek olan e-KPSS eğitimi önümüzdeki yılın Nisan ayına kadar devam edecek. Haftalık ders düzenlerini engellilerin programına göre ayarlayan gençler, engelli bireylerin başarmaları için ellerinden geleni yapacaklarına söz verdi.

Gösterdikleri duyarlılıktan dolayı Sosyal Bilimler Lisesi idareci ve öğrencilerine teşekkür eden Beyazay Aydın Şube Başkanı Demet Pilevneli, "Dönüşümlü olarak ders verecek olan gençler, empati kurdukları engellilerle birlikte başarıya giden bir yol tutacaklar. Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy başta olmak üzere Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Fatih Anıl beye ve duyarlı öğrencilerine teşekkür ederiz. 'Engelleri Birlikte Aşalım' derken ilk adımda birlik ve beraberliğin bereketini yaşamaya başladık. Engelleri aştıkça iki taraf da üstüne düşen mutluluğu yaşayacaktır" dedi. - AYDIN

Engelli bireyleri, gönüllü öğrenciler sınava hazırlayacak
Engelli bireyleri, gönüllü öğrenciler sınava hazırlayacak
Engelli bireyleri, gönüllü öğrenciler sınava hazırlayacak
Engelli bireyleri, gönüllü öğrenciler sınava hazırlayacak

YORUMLAR
500

Engelli, Fatih, Aydın, KPSS, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli bireyleri, gönüllü öğrenciler sınava hazırlayacak - Son Dakika


Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı         
10:45
Son dakika: Merkez Bankası 3 Aralık'ta piyasaya yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası 3 Aralık'ta piyasaya yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar sattı         
10:36
Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi         
10:18
33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne 33 yıl sonra annesine kavuşan adamdan yürek yakan sözler: Sağlam bıraktın, kör buldun anne         
09:16
Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı Acıların Kadını Bergen'in hayatı sinemada! Bergen filminden ilk fragman yayınlandı         
08:34
Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı Dokuzuncu kattan atlayan genç kız hayatını kaybetti, arkadaşı ise son anda kurtarıldı         
18:19
A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı A Milli Takım bu yıl 5 basamak birden düştü! 2021 FIFA dünya sıralaması açıklandı         
18:16
Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar Merkez Bankası rezervlerinde 6 milyar 17 milyon dolarlık düşüş! İşte kasada kalan miktar         
16:23
Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu? Ceylin karakteriyle ünlenen Pınar Deniz; Yargı'dan ayrılıyor mu?         
16:21
Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi Taraftarları heyecanlandıran haber! Vedat Muriqi, İstanbul'a geldi         
16:20
Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum Hülya Avşar'dan yeni açıklama: Hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum         
16:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezarım biraz daha büyük olacak" dedi, salondakiler dua ile karşılık verdi         
15:07
CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı CHP'li Veli Ağbaba cüzdanını kürsüde unutunca AK Partili Elitaş fırsatı kaçırmadı         
15:02
Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı Son Dakika: Dolar 10,68 ile son bir ayın en düşük seviyesine ulaştı         
14:29
Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine! Akdeniz'in derinliklerinde topla topla bitmeyen hazine!         
14:29
Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın Koronavirüse yakalanan Engin Altan Düzyatan: Benimle temas edenler lütfen test yaptırsın         
14:09
Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde! Tarım Kredi marketleri yüzde 30 indirim yaptı, sıra zincir marketlerde!         
13:53

Son Dakika Haberleri
10:39 Yakılarak öldürülen Suriyelilerin aileleri adalet istiyor
10:28 "Tayyip Bey topa gelişine vuruyor, kurmayları da kaleyi vurduğu istikamete taşıyor"
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası piyasaya ikinci müdahalenin büyüklüğünü açıkladı
10:19 Apple Türkiye'den dolar indirimi! iPhone 13'ün fiyatı yüzde 25 düştü, işte yeni fiyatlar
10:19 Muş'ta kar kalınlığının 1,5 metreye ulaştığı köy! Vatandaşlar kardan tüneller yaparak hayatlarını sürdürüyor
10:18 Kavgada söylenmez! Tuğba Ekinci'den Hülya Avşar'a olay simit göndermesi
10:16 ABD, Omicron varyantı yüzünden 200'den fazla uçuşu iptal etti
10:04 Ameliyatlar durma noktasına gelmişti! Bakan Koca ödeme sözü verdi
10:04 Apple dolar kurundan sonra fiyatlarında indirim yaptı
09:56 Altı muhalefet partisinin "güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmasında sona gelindi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2021 10:50:30. #1.13#
SON DAKİKA: Engelli bireyleri, gönüllü öğrenciler sınava hazırlayacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement