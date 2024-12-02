Engelli Bireylerin Eşitliği Vurgulandı

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Türkiye Serbest Muhasebeci Müşavirler ve Yeminli Müşavirler Odaları Birliği Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "Engelli bireylerin karşılaştığı zorluk, toplumsal yaşamda tam anlamıyla eşitliğin sağlanmamış olmasından kaynaklıdır" dedi.

TÜRMOB Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Kartaloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çağdaş, geleceğe güvenle bakan bir toplum olmanın temel ve öncelikli şartı bireylerin eşit hak ve fırsatlardan yararlanabilmesine bağlıdır. Birlik ve beraberlik içerisinde ortak umutlara ve hedeflere ulaşmak için bu temel önceliği gerçekleştirmemiz gerekmektedir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, toplumsal farkındalığı artırmak, vatandaşları bilinçlendirmek ve engellilerin karşılaştığı sorunlara çözüm odaklı yaklaşımlar geliştirmek, daha adil ve kapsayıcı bir toplum inşa etmemize katkı sağlayacaktır.

Engelli bireylerin karşılaştığı zorluk, toplumsal yaşamda tam anlamıyla eşitliğin sağlanmamış olmasından kaynaklıdır. Bu bağlamda, hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu alarak, her bireyin toplumsal hayatta etkin bir rol üstlenmesini desteklemeliyiz. Unutmayalım ki, birlikte daha güçlüyüz ve engelleri birlikte aşarak daha güzel bir gelecek inşa edebiliriz." - ANKARA