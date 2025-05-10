Engelli Bireylerin Hakları Tehdit Altında

Engelliler Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe, son dönemde engelli bireylerin yaşam koşullarının zorlaştığına, haklara erişimde ciddi zorluklar yaşandığına ve bazı kazanımların geriye gittiğine dikkat çekti.

Başkan Efe, engelli sayısındaki artışın önlenebilir nedenlerden kaynaklandığını belirterek, "Trafik ve iş kazaları, depremler, yetersiz sağlık hizmetleri gibi nedenlerle engelli sayısı her geçen gün artıyor. Bu, toplum olarak üzerinde ciddi şekilde düşünmemiz gereken bir konudur" dedi.

Engelli bireylerin artan ihtiyaçlarına yönelik somut ve sürdürülebilir çözümlerin hayati önem taşıdığını vurgulayan Efe, özellikle sağlık raporları süreçlerinde uluslararası standartlara uyum sağlanması ve kazanılmış hakların korunması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, rapor süreçlerinin hastaya özgü muayene sonuçları dikkate alınarak yürütülmesinin hak kayıplarının önüne geçeceğini dile getirdi.

İstihdam kotalarının kamu ve özel sektörde etkin bir biçimde uygulanması ve denetlenmesi gerektiğini belirten Efe, 2022 sayılı yasa kapsamındaki yardımların aile gelirine bağlı kısıtlamalar nedeniyle yetersiz kaldığını, bu kriterlerin yeniden gözden geçirilmesinin sosyal adalet açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Engelli bireylerin sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanan sıkıntılara da değinen Efe, özellikle protez, ortez ve tekerlekli sandalye gibi tıbbi cihazlara ulaşımın zorlaştığını ve kur-enflasyon etkilerinin engelliler üzerindeki yükünü hafifletecek destek mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Ulaşımda erişilebilirlik sorunlarına da dikkat çeken Efe, "Kaldırımlar, yollar, toplu taşıma araçları hala erişilebilir değil. Toplu taşıma araçlarının dönüşüm sürecindeki yasal gecikmeler, engelli bireylerin hareket özgürlüğünü kısıtlıyor" diyerek bu konuda hızlı adımlar atılması gerektiğini dile getirdi.

Engelli bireylerin sürücü belgesi ve araç alımında karşılaştığı güçlükler ile emeklilik haklarındaki belirsizliklerin giderilmesini isteyen Efe, kazanılmış hakların korunmasının bir zorunluluk olduğunu vurguladı.

Suistimalin engellenmesine yönelik yapılan düzenlemelerde genellemeci değil, adil ve hakkaniyetli yaklaşımlar benimsenmesi gerektiğini ifade eden Efe, "Siyasetin tüm aktörlerinden beklentimiz, bizi göz ardı etmemeleridir. Birleşmiş Milletler'in 'insana yaraşır yaşam' ilkesi doğrultusunda, eşit ve erişilebilir bir toplum için somut adımların atılmasını istiyoruz" dedi.

Başkan Efe, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Engelli bireyler olarak, eşit haklara sahip, engellerden arındırılmış bir yaşamı talep ediyoruz. İnsan onuruna yakışır bir yaşam, tüm engellilerin en temel hakkıdır." - ERZURUM