Engelli Bireylerin Hayatını Kolaylaştırmak Toplumsal Sorumluluk - Son Dakika
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Engelli Bireylerin Hayatını Kolaylaştırmak Toplumsal Sorumluluk

Engelli Bireylerin Hayatını Kolaylaştırmak Toplumsal Sorumluluk

Söke Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevinç Cebel, engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmanın önemli bir toplumsal sorumluluk olduğunu ve bunun sevgi ve empatiyle aşılabileceğini belirtti. Cebel, herkesi engelli bireyler için eşit hakların sağlanması adına dayanışmaya çağırdı.

10.12.2024 16:05  Güncelleme: 16:07
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Söke Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Sevinç Cebel, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Cebel, engellerin sevgi ve empatiyle aşılabileceğini belirtti.

Engellilere yönelik ön yargıların toplumda önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Söke Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevinç Cebel, "Engeller sadece zihinlerde vardır. Sevgi, anlayış ve empatiyle tüm engelleri aşabiliriz. Empati, toplumun en güçlü bağlarından biridir. Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin hayatlarını anlamak ve onların yanında olmak için bir çağrıdır. Gerçek engel, sevgisizlik ve anlayış eksikliğidir" dedi.

"Toplumsal dayanışmaya çağrı"

Sevinç Cebel, açıklamasının devamında herkesi engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştırmak için sorumluluk almaya davet etti. Cebel; "Herkes için eşit haklar ve fırsatlar sunulan bir dünya, hepimizin sorumluluğudur. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, toplum olarak gücümüz ve başarımızın göstergesidir. Unutmayalım ki birlikte daha güçlüyüz ve engelleri birlikte aşarak daha güzel bir gelecek inşa edebiliriz" ifadelerini kullandı. Toplumda sevgi, empati ve dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

"Destek verenlere teşekkür"

Sevinç Cebel, konuşmasında desteklerinden dolayı teşekkürlerini şu sözlerle ifade etti; "Bizi her zaman destekleyen Söke İlçe Kaymakamı Sayın Ali Akça'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Şerafettin Yapıcı'ya, maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Söke Belediye Başkanımız Mustafa İberya Arıkan'a, özel çocuklarımızla canla başla ilgilenen çok kıymetli eğitim kurumlarının yönetici ve eğitmenlerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Bireylerin Hayatını Kolaylaştırmak Toplumsal Sorumluluk - Son Dakika

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