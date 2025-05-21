Engelli Bireylerin Yaşam Kalitesini Artıran Atölyeye Anlamlı Ziyaret

Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılında Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen ve diğer belediyelere örnek olan Engelli Araçları Bakım Atölyesi, Engelliler Haftası kapsamında anlamlı bir ziyarete ev sahipliği yaptı.

Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şube Başkanı Sadullah Efe'nin öncülüğünde gerçekleşen ziyarete, atölye hizmetlerinden yararlanan engelli bireyler de katıldı. Ziyaret sırasında, engelli vatandaşların kullandığı akülü ve manuel araçların tamamen ücretsiz olarak bakım ve onarımlarının yapıldığı atölyenin çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan bu sosyal sorumluluk projesinin yürütücülerinden bakım-onarım ustası Adem Sefiloğlu, birim müdürü Fatih Dal, Makine İkmal Daire Başkanı Muhyettin Güngen ve Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ'a nezaket ziyaretinde bulunuldu.

Ziyarette atölyenin faaliyetleri, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımına sağladığı katkılar ve hizmetlerin yaygınlaştırılması konuları ele alındı. Engelliler Haftası'nın önemine vurgu yapılan programda, engelli bireylerin toplumsal yaşamda daha aktif rol alabilmesi adına yapılan çalışmaların artarak süreceği ifade edildi. - ERZURUM