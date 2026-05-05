Engelli Bireylerle Müzik Atölyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelli Bireylerle Müzik Atölyesi

Engelli Bireylerle Müzik Atölyesi
05.05.2026 19:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burhaniye MYO öğrencileri, engelli bireylerle müzik atölyesinde ritmin birleştirici gücünü keşfetti.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu öğrencileri, engelli bireylerle müzik atölyesinde bir araya gelerek ritmin birleştirici gücünde buluştu. Birlikte müzik üreten gençler ve özel bireylerin yakaladığı uyum, sosyal farkındalık adına örnek bir tablo oluşturdu.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Burhaniye Meslek Yüksekokulu, toplumda engelli bireylere yönelik farkındalığı artırmak amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. GSB Burhaniye Gençlik Merkezi'nde düzenlenen müzik ve ritim atölyesinde, üniversite öğrencileri ile özel bireyler bir araya geldi. Eğitmen eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar; ritim çubukları, vurmalı enstrümanlar ve alkışlarla tempo tutarak ortak bir müzikal dil oluşturdu.

Grup halinde gerçekleştirilen atölye çalışmasında, öğrenciler ile özel bireyler arasında kurulan samimi diyaloglar ve ortaya çıkan pozitif enerji dikkat çekti. Müziğin iyileştirici ve birleştirici gücünün ön plana çıktığı etkinlikte, katılımcılar birlikte hareket etmenin ve üretim yapmanın heyecanını yaşadı.

Etkinliğe katılan ve projeyi değerlendiren Burhaniye MYO Müdürü Prof. Dr. Muammer Bezirgan, öğrencilerin toplumsal konulardaki hassasiyetinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bezirgan, "Katılımcıların birlikte hareket ettiği, birlikte ürettiği ve birlikte eğlendiği bu çalışma; engelli bireylerin sosyal hayata katılımını destekleyen önemli bir farkındalık etkinliği olarak başarıyla gerçekleştirilmiştir. Yüksekokul öğrencilerimizi toplumsal destek konularındaki duyarlılıklarının devamı için her zaman motive etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Burhaniye Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona ererken, bu tür projelerin ilçede sosyal uyumu güçlendirmeye devam edeceği vurgulandı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Bireylerle Müzik Atölyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:01:08. #7.12#
SON DAKİKA: Engelli Bireylerle Müzik Atölyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.