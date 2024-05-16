Engelli çocuğun Kazdağları hayali gerçekleşti - Son Dakika
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Yerel

Engelli çocuğun Kazdağları hayali gerçekleşti

Engelli çocuğun Kazdağları hayali gerçekleşti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan doğuştan engelli ve tekerlekli sandalye ile hareket edebilen 14 yaşındaki Muhammet Hayran'ın Kazdağları'na çıkma hayalini Belediye Başkanı Mehmet Ertaş gerçekleştirdi.

16.05.2024 10:28  Güncelleme: 10:35
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşayan doğuştan engelli ve tekerlekli sandalye ile hareket edebilen 14 yaşındaki Muhammet Hayran'ın Kazdağları'na çıkma hayalini Belediye Başkanı Mehmet Ertaş gerçekleştirdi.

Engelli olarak dünyaya gelen Hamiyyet-Ferudun Sözen Özel Eğitim Uygulama Okulu 7. sınıf öğrencisi Muhammet Hayran, Edremit Belediyesine ait engelli rampası bulunan otobüs ile en büyük hayaline ulaştırılmak üzere evinden alındı.

Kazdağları Milli Parkı sınırları içerisinde bulunan Cam Seyir Terasına götürülen Hayran'ın mutluluğu gözlerinden okundu. Belediye Başkanı Mehmet Ertaş'ın yakın ilgi gösterdiği engelli Muhammet Hayran, başkan sık sık sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.

Cam Seyir Terasta Başkan Ertaş ve Muhammet Hayran, bir süre Edremit Körfezini kuş bakışı seyrederek sohbet etme imkanı buldu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş "İçinde bulunduğumuz haftaya binaen arkadaşımız Muhammet onu bir yerlere götürmemi benden istemişti. Ben de onu buraya getirmeyi uygun gördüm. Seyir terasımıza getirmeyi uygun gördüm. Birlikte geldik seyir terasımızda seyrettik, buluştuk ve çok mutlu anlar yaşadık Muhammed'le. Muhammed'in bu mutluluğu benim için ciddi bir önem taşıyor" dedi.

Ertaş ayrıca "Senin bu mutluluğun; benim için her şeye değer. Seni bugün bu kadar mutlu edebildik ya arkadaşlarımızla birlikte bu organizasyonumuzda, gelişimizde, gidişimizde bizlere destek veren tüm arkadaşlarımıza ikimizin adına teşekkür ediyorum" dedi.

Baba Mehmet Hayran ise tekerlekli sandalye ile hareket eden oğlunun en büyük hayalinin Kazdağları'na çıkmak olduğunu ifade ederek "Muhammet'im oğlum çok mutlu. Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Onun mutluluğu her şeye değer. Ben kendim isteseydim getiremezdim. Yani gücüm, imkanım yok. Allah başkanımızdan razı olsun" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli çocuğun Kazdağları hayali gerçekleşti - Son Dakika

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