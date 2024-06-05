Engelli Çocuklar İçin Yelken Sporu Etkinliği - Son Dakika
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Yerel

Engelli Çocuklar İçin Yelken Sporu Etkinliği

Ataşehir Belediyesi ve 118-Y Ahenk Lions Kulübü iş birliğiyle düzenlenen yelken sporu etkinliğinde engelli çocuklar ve gençler denizle buluştu.

05.06.2024 16:24
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Ataşehir Belediyesi ve 118-Y Ahenk Lions Kulübü iş birliğiyle engelli çocuklar için düzenlenen yelken sporu etkinliği, büyük bir heyecan ve coşkuyla gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlikte, engelli çocuklar ve gençler denizle buluşarak yelken sporunun keyfini doyasıya yaşadı.

Ataşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile 118-Y Ahenk Lions Kulübü iş birliğiyle gerçekleştirilen projeyle; Ataşehir'de yaşayan 40 engelli çocuk ve genç, anneleriyle birlikte yelken sporunu deneyimlediler. Engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve sporun herkes için ulaşılabilir olduğunu göstermek amacıyla Setur Kalamış Marina'da yapılan etkinlikte çocuklar ve gençler unutulmaz anlar yaşadı. Profesyonel eğitmenler eşliğinde, çocuklar yelken sporu hakkında bilgi edinip uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buldular.

Yedi yelkenli tekneyle denize açıldılar

Etkinlikte, yedi yelkenli tekneyle denize açılan engelli çocuk ve gençlere kaptanlar tarafından temel yelkencilik eğitimi verildi. "Engellere yelken açalım" sloganıyla hazırlanan projede; farklı yaş gruplarından engelli yurttaşlara, toplumsal fırsat eşitliği ve unutamayacakları deneyimler sağlanması amaçlanıyor.

Marinada halay çekip dans ettiler

Yaklaşık 2 saat boyunca teknelerle denizde gezen çocuklar, eğitim sonrası marinaya geri döndüler ve müzik eşliğinde halay çekip dans ettiler. Etkinliğin bitiminde eğitim alan çocuk ve gençlere sertifika verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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