Engelli Depremzede, Ücretsiz Ev İstiyor

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Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 6 Şubat depremlerinde evi ağır hasar alan ve yıkılan engelli depremzede Yaşar Karabağ, engelli maaşıyla geçinmeye çalıştığını belirterek hibe desteği ve kredi ile ev yaptıramayacağını ifade etti. Karabağ, "İmkanım yok, ücretsiz olursa daha memnun olurum" dedi.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Reşadiye köyünde yaşayan engelli Yaşar Karabağ'ın evi 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde ağır hasar aldı ve ekipler tarafından yıkıldı. Devletin depremzedeler için "7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun" çerçevesinde yıkılan evinin yerine ev yapmak için başvuran Yaşar Karabağ, 3 bin lira maaş ile evi yaptırmanın mümkün olmadığını ifade ederek evin ücretsiz olmasını istedi.

"3 bin lira maaşla evi nasıl yaptırayım?"

Yaşar Karabağ şunları söyledi:

"Kahramanmaraş 6 Şubat depreminde evimiz ağır hasar aldı. Yıkım kararı ağır hasarlı diye verildi. Sonra evi yıktılar işte. Biz de kendi imkanlarımızla abimin yaylada kullandığı çadırı getirdik kurduk. Bize ev yapılacağını söylediler, eve daha başlanmadı. Yani gelip de işte 'şöyle olsun, böyle olsun' diyen daha çıkmadı. 'Yarısı devletten, yarısı kendinden' dediler. Bizim o kendinden olan 750 bin lira, 750 bin lira devletten, bir buçuk milyon lira yapıyor. Gerisi 750 bin lirayı ödeyecek durumum yok. Ben engelliyim, engelli olduğumdan dolayı, yüzde 46 engelim var, sonradan da gözümde görmez oldu. Biz de müracaatımızı yaptıktan sonra 'yarısı devletten' dediler. Engelli aylığı bugünün şartlarında bir markete gittiğiniz zaman, zaten bunun yani üç bin liranın iki bin lirası, marketten çıkana kadar zaten bin lira kalıyor. Bunu faturaya mı vereceksin, yemeğe içmeye mi vereceksin, eve mi vereceksin? İmkanım yok, ücretsiz olursa daha memnun olurum."