Engelli Derneğinden Kaymakam'a Ziyaret - Son Dakika
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Engelli Derneğinden Kaymakam'a Ziyaret

Engelli Derneğinden Kaymakam\'a Ziyaret
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BOED, Ayvalık Kaymakamı Ömer Çimşit'i ziyaret etti ve engelli bireylerin haklarını konuştu.

Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneği (BOED) Genel Merkezi, Genel Başkan Güler Çapraz Özlemiş öncülüğünde Ayvalık'ın yeni Kaymakamı Ömer Çimşit'i makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, engelli bireylerin kamusal alanlara erişimi, sosyal yaşama katılımlarının artırılması konusunda bulunulurken, Genel Başkan Özlemiş derneğin çalışmaları hakkında da Kaymakam Cimşit'e bilgiler verdi.

Ayvalık'ın yeni Kaymakamı Ömer Cimşit, BOED'in engelli üyeleriyle, yönetiminin kendisine yönelik gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, devletin tüm birimlerinin her zaman engelli bireylerin yanında olduğunu mesajlarını verdi.

Ayvalık'ta engellilerin hayata tutunma konusunda azimli ve kararlı duruşundan da duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: İHA

Ömer Çimşit, Engelliler, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Derneğinden Kaymakam'a Ziyaret - Son Dakika

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