Engelli Erişebilirlik Semineri: Engelli vatandaşlar için erişilebilirlik önemli

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'Engelli Erişebilirlik Semineri'nde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, "Sadece kamu binaları değil esnafımızın dükkanları, yeni yapılan bina ve siteler, turizme açık bölge ve iş yerleri, otobüs ve dolmuşlar da Engelli Erişilebilir Yönetmeliği'ne uygun olmalı" dedi.

Sinop Halk Eğitim Merkezi Seminer Salonunda düzenlenen seminer saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım, "2005 yılında yayımlanan 5378 sayılı Kanun'dan sonra ülkemiz genelinde engelli vatandaşlarımızın kendi başlarına hayatlarını sürdürebilmeleri, başkasının yardımı olmadan caddede, sokaktan, kaldırımlardan faydalanmaları, parklarımıza çocukları ile ulaşabilmeleri, toplu taşıma araçlarına kendi başlarına binip, inmeleri; başta hastanelerimiz, okullarımız olmak üzere tüm kamu binalarımıza ulaşabilmeleri, esnafımızın iş yerlerine, dükkanlara, marketlere, bankalara ve banka ATM'lerine rahatça ulaşabilmelerini sağlamak amacı ile bir düzenleme yapılmış, daha sonra çıkan yönetmelikler, uygulamalar ile başta kamu binaları olmak üzere erişilebilir duruma gelebilmeleri için revize çalışmaları yapılmış, bir çok kamu binamızda engelli vatandaşlarımızın erişilebileceği imkanlara kavuşmuştur. Ancak bütün bu çaba ve çalışmalara rağmen engelli vatandaşlarımızın bizlere ulaştırdıkları sıkıntıları ele aldığımızda çabalarımızın yeterli olmadığı, sadece kamu binaların değil esnafımızın dükkanlarının, yeni yapılan bina ve sitelerin, otel, motel, apart, turizme açık bölge ve iş yerlerinin, otobüs ve dolmuşların Engelli Erişilebilir Yönetmeliği'ne uygun halde inşaatlarının yapılması şehrimizin daha modern, çağdaş, bir yapıya kavuşması açısından öncelikle bir farkındalık oluşturmak sonra da bu doğrultuda topyekün bir değişim dönüşümün ateşini yakmak amacı ile bu semineri planladık" ifadelerini kullandı.

Seminere Sinop Vali Yardımcısı Ali Osman Bulat, Sinop Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turgay Altun ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP