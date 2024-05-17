Engelli Gençler Sembolik Vatani Görevini Yerine Getirdi

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Birlik Ortopedik Engelliler (BOED) Derneği bünyesindeki iki özel öğrenci sembolik de olsa vatani görev heyecanını yaşadı.

BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş'in öncülüğünde; derneğin üyesi Metin Sarıca ve Yusuf Eren ismindeki engelli gençler için askerlik görevine teslim öncesinde ellerine kına yakıldı.

Ellerine kına yakılmasının ertesi sabahında ise iki genç engelli yine dernek yöneticileri tarafından 19. Motorlu Piyade Tugayı'ne götürülerek, Ali Çetinkaya Kışlasına teslim edildi.

Sembolik bir günlük askerlik yapan Sarıca ve Eren, yapılan yemin töreninin ardından BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş ile eğitmen Songül Can tarafından kışladan alınarak Ayvalık'a getirilip, evlerine döndü.

Her engellinin vatani görevini yerine getirerek, vatanına ve milletine faydalı bir birey olabilmek için yanıp tutuştuğuna dikkat çeken BOED Genel Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, "Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin bu uygulaması sayesinde hiç olmazsa bir günlük de olsa askerlik görevini yerine getiren engellilerimiz, inanılmaz bir gururu yaşıyorlar. Böylesi bir çalışmayla Türkiye genelinde ve Ayvalık'taki engellileri onure eden tüm devlet büyüklerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - BALIKESİR