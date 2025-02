Engelli Hasan Tabak Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Yerel

Engelli şahsın hayatını kaybettiği kaza kamerada

Geçirdiği ikinci kazada hayatını kaybetti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 9 yaşındayken geçirdiği kaza sonucu yüzde 70 engelli kalan Hasan Tabak (36), hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybederken, kaza anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

Kaza, Gümüşlük Mahallesi'nde meydana geldi. Turgutreis-Gümüşlük yolunda seyreden 48 BP 123 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre karşı yönden gelen araca çarpmamak için sağa manevra yaptı. Araç, yolda arkadaşı ile birlikte yürüyen Hasan Tabak'a arkadan çarptı. İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada Hasan Tabak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, cenazesi ön otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü T.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda seramik öğrencisi Hasan Tabak'ın 9 yaşındayken kamyonun çarpması sonucu yüzde 70 engelli kaldığı öğrenildi.

Kaza anı kameraya yansıdı

Yüzde 70 engelli Hasan Tabak'ın hayatını kaybettiği kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde aracın Tabak'a çarpması sonucu yola savrulması ve yanındaki arkadaşının telaşla koşturması yer aldı.