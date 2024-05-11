Engelli Hayvanlar Ankara'da Defilede Yürüdü - Son Dakika
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Engelli Hayvanlar Ankara'da Defilede Yürüdü

Engelli Hayvanlar Ankara\'da Defilede Yürüdü

Ankara'da düzenlenen defilede, çeşitli kazalar sonucu sakatlanarak engelli kalan hayvanlar, mankenler eşliğinde podyumda yürüdü. Engelli hayvanlara farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, köpek ve kedi gibi hayvanlara özel tasarlanan kıyafetler giydirildi. Defilede toplanan bağışlar, engelli ve hasta hayvanların tedavisinde kullanılacak.

11.05.2024 09:45
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Çeşitli kazalar nedeniyle sakatlanarak engelli kalan hayvanlar, Ankara'da kendileri için düzenlenen defilede mankenler eşliğinde podyumda yürüdü.

Ankara'da birçok derneğin katkılarıyla engelli hayvanlara farkındalık oluşturmak amacıyla defile düzenlendi. "Engelimiz Kalmasın" sloganıyla düzenlenen defilede 8'i köpek 2'si kediye kendileri için tasarlanan kıyafetler giydirildi. Ardından podyuma çıkan engelli hayvanlar, mankenler eşliğinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapist İbrahim Enes İHA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeği 'Kozmo' ile birlikte etkinlikte keyifli bir vakit geçirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Kozmo bizim kliniğimizin köpeği. 'Kozmo' kliniğe geldiğinde iki aylıktı ve hiç yürüyemiyordu. Sahibi kucağından düşürmüş. Gerekli tedavilerini uyguladıktan sonra 'Kozmo' şu an sağlıklı bir şekilde yürüyor. Hayatını devam ettiriyor ve tuvaletini tutabiliyor. Güzel bir etkinlik oldu. Engelli hayvanlar buluşması gibi biraz daha. Buradan toplanan paralar ile engelli hayvanların ihtiyaçları karşılanacak."

Yasemin Kalkan ise 2016 yılından itibaren hayvan bakımı ile uğraştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi himayemde de 20'ye yakın çocuk var. Toprak da onlardan bir tanesi. Böyle bir etkinliğe onunla katılmak istedim. Depremin yıl dönümünde Hatay barınağına ziyarete gittiğimizde onu kangalların arasında görmüştüm. Orada çok üzgün ve mutsuz duruyordu. Çok büyük köpeklerin arasındaydı. Engelinden dolayı dayanamayıp onu da yanıma alıp Ankara'ya beraber döndük."

Defilede yapılacak bağışlar, engelli ve hasta hayvanların tedavisinde kullanılacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Hayvanlar Ankara'da Defilede Yürüdü - Son Dakika

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