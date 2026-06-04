Engelli İzzet, Muhtarın Mücadelesiyle Eve Kavuştu - Son Dakika
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Engelli İzzet, Muhtarın Mücadelesiyle Eve Kavuştu

Engelli İzzet, Muhtarın Mücadelesiyle Eve Kavuştu
04.06.2026 09:49
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Eskişehir'de engelli İzzet Işık, muhtarın 6 aylık mücadelesiyle evine geri döndü.

Eskişehir'de annesi vefat ettikten sonra projedeki değişiklikler ve hukuki süreçler nedeniyle evsiz kalan engelli İzzet Işık, vasiliğini üstlenen Şarhöyük Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz'ın yaklaşık 6 aylık mücadelesinin ardından evine kavuştu.

Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki engelli İzzet Işık'ın annesi Fatma Işık, 2019 yılında müteahhitle bir daire karşılığı anlaşmış ancak süreç içerisinde yaşanan proje değişiklikleri ve annenin pandemi döneminde vefat etmesi üzerine İzzet Işık evsiz kalarak zor günler geçirmeye başlamıştı. Engelli vatandaşın durumuna kayıtsız kalmayarak vasiliğini üstlenen Şarhöyük Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz, yaklaşık 1 milyon 400 bin TL'lik bütçeye ulaşmasının ardından adli ve bürokratik süreçleri tamamlayarak İzzet Işık adına evi satın aldı. Güven problemi nedeniyle yıllardır çözülemeyen hisse devri sorununu muhtara olan güveni sayesinde aşan Işık, yeni evinin tapusuna kavuştu.

"İmkansızı başarmaya çalıştım ve başardım"

Sürecin mutlu sonla bittiğini belirten Şarhöyük Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz, engelli bir vatandaşın haklarını savunmanın ve adli süreçleri yönetmenin zorluklarına değinerek, "Biz evi aldık. Kendisinin aslında var olan parasını kullandık, daha önce bir evi vardı. Oraya maalesef, güvenemediği için kimseye imza vermiyordu. Yarı hissesi arkadaşımızındı. Ama maalesef ki bugüne kadar kimseye güven vermediği için bu sonuçlanmamış. Şu anda en azından bana güvendiği için biz o hisseyi devrettik. Yani imkansızı başarmaya çalıştım ve başardım" dedi.

"Engellinin parasını kullanmak o kadar kolay değil"

Hukuki prosedürlerin çok sıkı uygulandığını ve bu süreçte birinci azasından büyük destek gördüğünü ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu süreçte tabii adli süreçlere çok takıldık. Çünkü vatandaşımız engelli. Engellinin üzerinde olan paraydı ya da mal varlığıydı, sürekli Sulh Hukuk Mahkemesi'nden izin çıkartmadan bunu yapamıyorsunuz. Yani öyle engellinin parasını kullanmak o kadar kolay değil. İnanın hallettim, sonucu en azından güzel oldu. Şu anda engellimizin mahallemizde 1+1 dairesi var. Bu süreçte birinci azam bana sürekli destek oldu. Ben işlemlerle ilgilenirken muhtarlıkta durarak bana yardımcı oldu, çünkü orada birilerinin beklemesi gerekiyordu. Şu anda evimizi aldık, alımını satımını, her şeyini yaptık. Şu anda ev tamamen onun üzerine." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli İzzet, Muhtarın Mücadelesiyle Eve Kavuştu - Son Dakika

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