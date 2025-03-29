Engelli Kadının İftar Sofrası Şenlendi - Son Dakika
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Yerel

Engelli Kadının İftar Sofrası Şenlendi

Bolu'da 70 yaşındaki Dinar Ayaz'ın iftar sofrası, öğretmenlerin ziyaretiyle rengarenk oldu.

29.03.2025 14:56
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Yalnız yaşayan 70 yaşındaki engelli kadının sofrası şenlendi

BOLU - Bolu'da yalnız yaşayan yüzde 80 görme engeli bulunan 70 yaşındaki Dinar Ayaz'ın iftar sofrası, ziyaretine gelen öğretmenlerle şenlendi.

Bolu'da 4 öğretmen, okuma-yazma hevesi olan 70 yaşındaki Dinar Ayaz'ı ziyaret etti. Yaşına rağmen zaman zaman Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurarak, Dinar Ayaz'ın evine defter ve kalem aldığını öğrenen öğretmenler, eline aldıkları defterlerle yaşlı kadının iftar sofrasına misafir oldu. 4 öğretmen iftar saati öncesinde yaşlı kadının evinde, mutfağa girerek yemekler yaptı. Evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Dinar Ayaz'ın sofrası şenlendi.

Kaynak: İHA

Kültür, Eğitim, İftar, Yerel, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelli Kadının İftar Sofrası Şenlendi - Son Dakika

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