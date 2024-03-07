Bolu'da engelli oğluna 25 yıldır özenle bakan anne: 'Hiç yılmadım' - Son Dakika
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Bolu'da engelli oğluna 25 yıldır özenle bakan anne: 'Hiç yılmadım'

Bolu\'da engelli oğluna 25 yıldır özenle bakan anne: \'Hiç yılmadım\'

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Fatma Kahraman, doğuştan engelli oğlu Can'a 25 yıldır özenle bakıyor. Oğluna adanmış bir hayat süren Kahraman, hiç yılmadan ona bakımını sağlıyor. Annenin tek isteği ise evde bakım maaşı alabilmek.

07.03.2024 14:06
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 51 yaşındaki Fatma Kahraman, doğuştan engelli oğlu Can'a 25 yıldır özenle bakıyor. Ömrünü oğluna adayan fedakar kadın, "25 yıldır hiç yılmadım" dedi.

Mudurnu'ya bağlı Alpagut köyünde yaşayan Fatma ve Şaban Kahraman çiftinin oğlu Can Kahraman (25), engelli olarak dünyaya geldi. Hastanede yapılan tetkiklerinde Can'a spastik engelli tanısı konuldu. Anne Fatma Kahraman ise tüm hayatını adeta çok kıymet verdiği oğlu Can'a adadı. Yürüyemeyen ve konuşamayan Can'ın tüm bakımlarını annesi yapıyor. Hiçbir zaman yılmayan, oğluna da sevgi ve şefkatle bakan anne Kahraman, arta kalan zamanlarında da köydeki işlerini hallediyor. Can ise yüzündeki tatlı gülümsemeyle tüm bakımlarını yapan annesinin bütün yorgunluğunu alıyor.

25 yıldır bir gün bile yılmadığını söyleyen Fatma Kahraman, "Oğlumla 25 seneden beri beraberiz. Bakmayanlar bilemez. Günümün çoğunu oğlumla geçiriyorum. Köyde yaşıyoruz. Ayrıca işler oluyor. Saat 12.00'ye kadar kahvaltı masasını bile toplayamıyorum. 25 yıldır hiç yılmadım. Yılmak ne demek? Geçen sene hastanede kalmıştı. Yokluğu bile bize zulüm oldu. Bizde bir imtihandayız. Bu imtihanı da geçebilirsek iyi. 25 yıldır sürekli hastanelerdeyiz" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde engelli çocukları olan annelere seslenen Fatma Kahraman, "Engelli çocuklara çok iyi baksınlar. Onlarda biliyorlar zaten, çocuklarının sorunlarının farkındalar. Çekmeyen bilemez bunu. Allah bütün annelerin yavrularına sağlık, sıhhat versin" diye konuştu.

Oğlunun aylık tedavi masrafının 7 bin lirayı bulduğunu söyleyen annenin tek isteği ise Can için evde bakım maaşı alabilmek. - BOLU

Kaynak: İHA

Mudurnu, Bolu, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bolu'da engelli oğluna 25 yıldır özenle bakan anne: 'Hiç yılmadım' - Son Dakika

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