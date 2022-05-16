Engelli öğrenciler yemek pişirdi, lezzeti damaklarda kaldı - Son Dakika
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Engelli öğrenciler yemek pişirdi, lezzeti damaklarda kaldı

16.05.2022 15:41
Engelli öğrenciler yemek pişirdi, lezzeti damaklarda kaldı

İzmir'in Bergama ilçesinde, özel eğitim sınıflarında okuyan ve 'Mutfakta Engel Yok' yarışmasına katılan öğrenciler hünerlerini sergiledi.

İzmir'in Bergama ilçesinde, özel eğitim sınıflarında okuyan ve 'Mutfakta Engel Yok' yarışmasına katılan öğrenciler hünerlerini sergiledi.

Bergama Erdal Önder Kapalı Spor Salonunda düzenlenen 'Mutfakta Engel Yok' isimli yarışma ilgi gördü. Yarışmada, İzmir genelinde ortaöğretim düzeyinde yiyecek-içecek hizmetleri alanında eğitim gören özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler, önlüklerini takıp tezgahların başına geçti. Öğrencilerin hünerlerini sergilediği yarışmaya; Bergama, Aliağa, Buca, Karşıyaka, Konak ve Ödemiş ilçelerinde 6 ayrı okulda öğrenim gören 85 öğrenci katıldı.

Özel Şefler 2022 "Mutfakta Engel Yok" isimli yarışmayla ilgili bir açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bu çocuklarımız bir kez daha gösterdi ki çalışmanın başarmanın önünde hiçbir engel yok. Bugün burada pişirilen birbirinden leziz yemekleri tatma fırsatı yakaladık. Çocuklarımızın pişirdiği, uğraş verdiği her yemeğin tadı bize ayrı bir lezzet sundu. Tabiri caizse yöresel yemekler ile damak çatlattık. Her birisinin eline sağlık, yürekten kutluyorum" dedi. - İZMİR

Engelli öğrenciler yemek pişirdi, lezzeti damaklarda kaldı
Engelli öğrenciler yemek pişirdi, lezzeti damaklarda kaldı
Engelli öğrenciler yemek pişirdi, lezzeti damaklarda kaldı
Engelli öğrenciler yemek pişirdi, lezzeti damaklarda kaldı
Engelli öğrenciler yemek pişirdi, lezzeti damaklarda kaldı

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Erdal Önder, Bergama, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelli öğrenciler yemek pişirdi, lezzeti damaklarda kaldı - Son Dakika


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