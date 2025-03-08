Engelli Sanatçıdan Kadınlar Günü Sergisi - Son Dakika
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Engelli Sanatçıdan Kadınlar Günü Sergisi

Engelli Sanatçıdan Kadınlar Günü Sergisi

Ayşe Yılmaz, Medicana Konya Hastanesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için resim sergisi açtı.

08.03.2025 10:14
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Medicana Konya Hastanesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle engelli kadın ressam Ayşe Yılmaz tarafından sergi düzenlendi.

Konya'da doğuştan iki kolu olmayan ve ayaklarını el gibi kullanarak resim yapan Ayşe Yılmaz (28), Medicana Konya Hastanesinde 8 Mart Kadınlar Günü sebebiyle yaptığı tablolardan oluşan resim sergisi açtı. Kadınların gücünü ve engellilerin vazgeçmeden çalışarak her şeyi başarabildiğini ispatladığını ifade eden Yılmaz, sergiyi açmaktan çok mutlu olduğunu belirtti. Resim ile tanışma sürecini anlatan Ayşe Yılmaz, "Resimle ortaokul yıllarında tanıştım ama bu kadar ileri düzeyde resim çizemiyordum. Lisede kendimi geliştirmek için şansım olmadı. Tamamen kendi imkanlarımla ve ailemin desteği ile başladım" dedi.

"Burada olmaktan çok mutluyum"

Sergisini açtığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Yılmaz, "Şuanda buradayız. Bir resim sergisi için geldim. Hastanemizin bize karşı özverili olması, kadınların sonuna kadar arkasında durup bize destek olmaları gerçekten çok güzel. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Medicana Hastanesinin de kadınların arkasında durması paha biçilemez. Biz engellileri takdir etmeleri ve yanımızda olmaları çok güzel" şeklinde konuştu.

"Hastanelerimizde kadın çalışan oranımız yüzde 73 civarında"

Medicana Konya Hastanesi Tıbbi Direktörü ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Umut Gönülalan ise, "Bugün Dünya Kadınlar Günü. Ülkemiz ve tüm dünya için çok önemli bir gün. Medicana Sağlık Grubu için de çok özel bir gün. Çünkü bizim hastanelerimizde kadın çalışan oranımız yüzde 73 civarında. Bu durum da bizim için gurur verici. Kadınlarımız girdikleri her ortamda bir kalite ve güzellik katıyor. Biz de hizmetimizdeki bu özenli tedaviyi ve kaliteli hizmetimizi buna bağlıyoruz" diye konuştu.

"Kadınların her alanda olması gerektiğini düşünüyorum"

Radyoloji Bölümü'nden Uzm. Dr. Nesrin Atcı da Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Kadın istihdamı en yüksek olan hastanelerden birinde çalışıyor olmak benim için gurur verici bir durum. Kadın hekimlerimiz de hastanemizde sayıca fazla. Kadınların her alanda olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Sağlık hizmetleri verirken emektar kadınlarımızla el ele hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz"

Medicana Konya Hastanesi Başhekimi Dr. Elif Ünüvar da, "Medicana Sağlık Grubu olarak kadın istihdamını sağlayan ve onları desteklemek açısından oldukça başarılı ve sevgi dolu bir hastaneyiz. Medicana Sağlık Grubu'nun yüzde 73'ü kadınlardan ve kadınların gücünden oluşmaktadır. Konya Medicana Hastanesi olarak sağlık hizmetleri verirken dokunduğu yeri ışığıyla aydınlatan, güçlendiren emektar kadınlarımızla el ele hizmet vermekten mutluluk duyuyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli Sanatçıdan Kadınlar Günü Sergisi - Son Dakika

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