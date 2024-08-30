Engelli Vatandaş Tekerlekli Sandalyede Askerleri Selamladı

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Muğla'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerinde tekerlekli sandalyedeki bir engelli vatandaş askerleri ayağa kalkarak selamladı.

Muğla'da yürekleri ısıtan bir an yaşandı. Tekerlekli sandalyedeki bir engelli vatandaş, Türk askerinin geçişi sırasında büyük bir saygı göstererek ayağa kalktı ve askeri ayakta selamladı.

Bu anlamlı selam, izleyenler arasında duygusal anlar yaşattı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın coşkuyla kutlandığı etkinliklerde, bu davranış vatanseverlik duygusunun en güzel örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Engelli vatandaşın gösterdiği saygı büyük bir takdirle karşılandı. - MUĞLA