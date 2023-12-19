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Engelli Vatandaş Bir Gün Temsili Askerlik Yaptı - Son Dakika
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Engelli Vatandaş Bir Gün Temsili Askerlik Yaptı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde engelli bir vatandaş, Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından bir günlüğüne temsili askerlik yapma hayalini gerçekleştirdi. İsa Kaygusuz, asker üniforması giyerek ekip aracıyla dolaştı ve denetimlere katıldı. Karakolda misafir edilen Kaygusuz, askerlik yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Engelli Vatandaş Bir Gün Temsili Askerlik Yaptı
19.12.2023 - 23:31,
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Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde engelli bir vatandaş, bir günlüğüne temsili asker oldu.

Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından engelli İsa Kaygusuz'un (37) asker üniforması giyme hayali gerçekleştirildi. Bir günlüğüne temsili asker olan Kaygusuz, ekip aracıyla dolaşarak uygulama noktalarındaki denetimlere katıldı. Jandarma personeliyle birlikte karakola geçen Kaygısız, bir süre burada misafir edildi. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayşe Yırtıcı'nın elinden aldı.

Kaygusuz, bir gün askerlik yapmanın mutluluğunu yaşadı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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