Engelli Vatandaş Bir Gün Temsili Askerlik Yaptı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde engelli bir vatandaş, bir günlüğüne temsili asker oldu.

Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından engelli İsa Kaygusuz'un (37) asker üniforması giyme hayali gerçekleştirildi. Bir günlüğüne temsili asker olan Kaygusuz, ekip aracıyla dolaşarak uygulama noktalarındaki denetimlere katıldı. Jandarma personeliyle birlikte karakola geçen Kaygısız, bir süre burada misafir edildi. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ayşe Yırtıcı'nın elinden aldı.

Kaygusuz, bir gün askerlik yapmanın mutluluğunu yaşadı. - KIRIKKALE