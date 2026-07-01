Tekerlekli sandalyesiyle otobüse binemeyen vatandaş, engelliler derneğine bağışta bulunması şartıyla şoförle barıştı - Son Dakika
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Tekerlekli sandalyesiyle otobüse binemeyen vatandaş, engelliler derneğine bağışta bulunması şartıyla şoförle barıştı

Tekerlekli sandalyesiyle otobüse binemeyen vatandaş, engelliler derneğine bağışta bulunması şartıyla şoförle barıştı
01.07.2026 09:41  Güncelleme: 09:50
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Hatay'da tekerlekli sandalyesiyle otobüse binmek isteyen engelli Salih Kara ile rampayı açmayan şoför Şaban Haraç, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne bağış yapılması şartıyla barıştı. Şoför, 'Şeytan saatime denk geldin' diyerek özür diledi.

Hatay'da tekerlekli sandalyesiyle otobüse binmek isteyen engelli vatandaş ile kendisine engelli rampasını açmayan otobüs şoförü, yaşanan tartışmanın ardından Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne yapılan bağış şartıyla barıştı. Barış görüşmesi esnasında otobüs şoförü Şaban Haraç'ın "Şeytan saatime denk geldin" diyerek özür dilemesiyse dikkat çekti.

Reyhanlı ilçesinde yaşayan yüzde 80 engelli Salih Kara, hastane çıkışında tekerlekli sandalyesiyle otobüse binerek evine gitmek istedi. Kara, şoförden engelli rampasının açılmasını talep etti. Otobüs şoförünün tekerlekli sandalyeyle tek başına otobüse binemeyeceğini söylemesi üzerine Kara ve otobüs şoförü arasında tartışma yaşandı. Çevredeki diğer şoförlerin de dahil olduğu tartışmada otobüs şoförünün, "Niye afra tafra yapıyorsun. Ben senin hizmetçin miyim ya niye çekiyorsun, ne telefon çekmesi. Kimse gelmeden almak yasak. İstediğin yere yaz" dediği anlar kameralara yansıdı. Olayın sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri başlatılan incelemede; şoföre hem maddi ve hem de idari ceza uyguladı. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediyesi ve UKOME'de alınacak karar doğrultusunda şoförün bir daha toplu ulaşım araçlarında görev yapamaması için gerekli sürecin başlatılacağı öğrenildi.

Olayın üzerinden günler geçtikten sonra ara bulucular sayesinde otobüs şoförü ve engelli Kara barıştı. Salih Kara'nın şartı olan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne yardım da şoför tarafından gerçekleştirildi. Barış görüşmesi esnasında otobüs şoförü Şaban Haraç'ın "Şeytan saatime denk geldin" diyerek özür dilemesiyse dikkat çekti.

"Biz bu şoför arkadaşla barışacağız ve linç girişiminde bulunanlar kötülükleriyle kaldılar"

Engelli rampasının açılmaması üzerine kendisini otobüse almayan şoförle barışan Salih Kara, "Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde halk otobüsünün rampasının açılmaması nedeniyle gündeme gelen engelli vatandaş olarak birçok linç girişimi oldu. Bu linç girişimleri gerek bana gerekse şoför arkadaşa bunların hiçbirine gerek yoktu. Kimisi 'bu engelli şov peşinde' dedi kimisi de 'bu engelli para peşinde' dedi. Ben ne şov peşindeyim ne de herhangi bir para peşindeyim. Benim amacım sadece engellilere yönelik bir farkındalık oluşturmaktı. Bir derneğe bağış yapılma şartını bu yüzden sundum. Şoför arkadaşa da üzüldüm. Benim kesinlikle onu ekmeğinden etme gibi bir niyetim asla yoktu. Sadece görevini yerine getirmesini istemiştim. Şimdi bugün barışacağız. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'ün olay esnasında hızlı refleksi ve olumlu müdahalesi, sürekli engellilerin ve vatandaşların yanında bulunması bu barışa çok büyük bir katkı sağladı. Şimdi biz bu şoför arkadaşla barışacağız. Linç girişiminde bulunanlar kötülükleriyle kaldılar. Ara buluculuk yapan herkese çok teşekkür ederim. Benim amacım sadece bir farkındalık oluşturmaktı. Şoför arkadaşımız da derneğe bağışta bulunarak makbuzu bana gönderdi" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekerlekli sandalyesiyle otobüse binemeyen vatandaş, engelliler derneğine bağışta bulunması şartıyla şoförle barıştı - Son Dakika

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