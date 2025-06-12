Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği - Son Dakika
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Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği

Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği
12.06.2025 15:44
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Aydın'da engelli ve eski hükümlüler için hibe destek başvuruları 27 Haziran 2025'e kadar açık.

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik 2025/2. Dönem hibe destek başvurularının başladığını duyururken, müdürlükten yapılan açıklamaya göre son başvuru tarihi 27 Haziran 2025 olarak belirlendi.

Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları, artık dezavantajlı bireylerin iş gücüne kazandırılması için kullanılacak. Bu kapsamda, engellilere mesleki eğitim, iş yeri uyum desteği, korumalı işyeri modelleri ve destekli istihdam gibi alanlarda projelere hibe verilecek. Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, kendi işini kurmak isteyen engellilere kuruluş işlemleri, işletme giderleri ve demirbaş temini için destek verileceği belirtildi. Tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösterecek engelliler için destek miktarı 440 bin TL, diğer iş kolları için ise 580 bin TL olarak belirlendi.

Eski hükümlülere demirbaş desteği

Eski hükümlüler de hibe programından yararlanabilecek. Demirbaş alımına yönelik sağlanacak destek, tarım ve hayvancılık için 350 bin TL, diğer projeler için ise 435 bin TL olacak.

Aydın'da 190 kişi kendi işini kurdu

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü bugüne kadar il genelinde 114'ü engelli, 76'sı ise eski hükümlü vatandaşlar olmak üzere toplamda 190 kişiye hibe desteği vererek kendi işini kurmaları sağlandığını belirtti. Bugüne kadar yaklaşık 11.6 milyon TL hibe ödemesi yapılırken, bu projelerin Aydın ekonomisine de katkı sunduğu vurgulandı.

Detaylı bilgi ve teknik destek sunuluyor

Proje hazırlamak isteyen vatandaşlara teknik destek sağlanacağı belirtilirken, başvuru şartları ve detaylı bilgiye İl Müdürlüğü, hizmet merkezleri ve www.iskur.gov.tr adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Başvuru Şartları Neler?

kendi işini kurmak isteyen engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik 2025/2. Dönem hibe destek başvuruları için aranan şartlar ise; en az yüzde 40 engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, emekli olmamak, eski hükümlü statüsünde bulunmak (denetimli serbestlik dahil) gerektiği belirtildi.

Aydın Çalışma ve İş Kurumu yetkilileri, "Hayaller engelsizdir" şiarıyla dezavantajlı vatandaşlara destek olmaya devam edeceklerini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteği - Son Dakika

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