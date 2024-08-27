Engelli ve Kalp Hastası Köy Sakini Yolun Yapılmamasına Tepki Gösterdi

Yerel

Yaptığını duyunca "Deli" diyen de var, övgüler dizen de

BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Kadirli'de yaşayan engelli ve kalp hastası Dursun Kösece, köydeki evinin yolunun altı yıldır yapılmamasına tepki gösterdi. Kösece, "Bu yolda insan yürür mü, eşek bile yürümez. Ben yürüyemiyorum, ambulans bile gelemiyor. Benim yolum neden yapılmıyor" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tahta köyünün Tikenli Mahallesi'nde yaşayan engelli ve kalp hastalığı olan Dursun Kösece, altı yıldır yolunun yapılmasını istediğini ancak yapılmadığını ifade etti.

"Ben burada ölecek miyim?"

Evine arabayla ulaşamadığını belirten Dursun Kösece, şöyle konuştu:

"Bu yolda insan yürür mü? Eşek bile yürümez. Altı yıl önce bir dilekçe verdim, benim yolum yapılmıyor. Ben yürüyemiyorum, iki sefer anjiyo oldum. Araba gelmiyor. Benim yolum neden yapılmıyor? Yol bozuk gelmiyor, çok dar. Uzak geliyor, yürüyemiyorum. Bir şeyim olsa getiremiyorum ana yoldan. Geçen gün hasta oldum, ambulans çağırttırdım, ambulans oradan gelemedi. Ben yürüyemedim, beni götürdüler oraya kadar. Ben yürüyemiyorum, hastayım doktora gidemiyorum. Ambulans bile gelmiyor, sağlıktan mahrumum. Ben burada ölecek miyim?"