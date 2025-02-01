Engelliler Bowling ile Sosyalleşti - Son Dakika
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Engelliler Bowling ile Sosyalleşti

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İstanbul'da engelliler için düzenlenen bowling etkinliği moral ve motivasyon sağladı.

01.02.2025 13:20
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İstanbul'da engelliler bowling ile sosyalleşti

İSTANBUL - İstanbul'da engellilerin moral ve motivasyonunu yükseltmek adına bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi. Renkli görüntülerin oluştuğu programda bowling oynayan özel bireyler unutulmaz anlar yaşadı.

Engellilerin moral ve motivasyonunu yükseltmek adına Zeytinburnu'nda bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi. Farkındalık etkinliğine katılan Hüseyin Öksüz, dünyada ilk kez afet eğitimi alıp, arama kurtarma ekibine dahil oldu. Aynı zamanda tatbikata katılarak eğitimlerini güçlendirdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin da yer aldığı ve renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte bowling oynayan özel bireyler unutulmaz anlar yaşadı.

"Eğer eğitim alınırsa bu acıları ve ihmalleri bertaraf edebiliriz"

Etkinlikte konuşan Emniyetli Hayat Derneği Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zahrettin Çelik, "Engellilerin sorunları anlatmak uzun sürecektir. Bu sorunlar haliyle mental yorgunluklar, strese bağlı hastalıkları doğuruyor. Bizde, değerli destekçilerimiz böyle bir bowling etkinliği düşündük. Zeytinburnu toplum destekli polis ve Trio bowling ile gerçekleştirdik. Engelli birey Hüseyin Öksüz bence insanlığa tokat etkisinde güçlü bir mesaj veriyor. Sağlıklı olup da, tembellikten, türlü bahanelerle afet eğitimi almayan insanlara mesaj veriyor. Son yıllarda ülkemiz afetlerle ihmallerle boğuşuyor. Gerek depremler, orman yangınları, gerek otel yangınları olsun sürekli yaşanmaya başladı. İşte bu noktada eğitim şart afet esnasında orada bulunuyorsanız sizin yapacağınız bir şey yok sadece izlersiniz. Bu da hayatınız boyunca size büyük acı vermiş olur. Gözleriniz önünde hayatını kaybeden insanlar unutulmayacaktır. Eğer eğitim alınırsa bu acıları ve ihmalleri bertaraf edebiliriz. Bu noktada Hüseyin kardeşimiz büyük bir azim ile eğitim aldı ve başardı. Sağlıklı bireylere sizde eğitim alıp ülkemize insanlığa katkı sağlayabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Özel bireyler, kendileri için düzenlenen programda gönüllerince zaman geçirme imkanı buldu

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelliler Bowling ile Sosyalleşti - Son Dakika

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