Engelliler Derneği\'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Uçar, engelliler adına izinsiz şekilde yardım toplayan kişilere karşı vatandaşları uyardı.

Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Uçar, engelliler adına yardım topladığını iddia eden kişilere karşı açıklama yaparak vatandaşları uyardı. Bazı şahısların engelliler adına yardım topladığını ve bu kişilerin dernekle hiçbir bağlantılarının bulunmadığı belirten Mustafa Uçar, "Şu anda Çarşamba'da yardım topladığı görülen kişilerin, derneğimizle hiçbir ilgisi yoktur. Bu kişiler tamamen izinsiz ve şahsi çıkarları doğrultusunda hareket etmektedir. Derneğimizin bilgisi ve izni dışında yapılan bu tür faaliyetler hem kamuoyunu yanıltmakta hem de bizleri zor durumda bırakmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür girişimlere itibar etmemeleri önemle rica olunur" dedi.

Başkan Uçar, vatandaşların bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli ve duyarlı olması gerektiğini sözlerine ekledi. - SAMSUN