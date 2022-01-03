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Engelliler, "erişilebilir turizm" gelişmesinden memnun - Son Dakika

Engelliler, "erişilebilir turizm" gelişmesinden memnun

03.01.2022 13:31
Engelliler, "erişilebilir turizm" gelişmesinden memnun

Erişilebilirlik düzenlemesi yapılması zorunlu konaklama tesislerine engelli havuz asansörü ve engelli plaj sandalyesi zorunluluğunun gelmesi üzerine konuşan Herkes için Turizm Deneği Başkanı Ali Aydoğmuş, "Bu tebliğden sonra artık engellilerin işletmelerden bu hizmeti talep etmesi hak...

Erişilebilirlik düzenlemesi yapılması zorunlu konaklama tesislerine engelli havuz asansörü ve engelli plaj sandalyesi zorunluluğunun gelmesi üzerine konuşan Herkes için Turizm Deneği Başkanı Ali Aydoğmuş, "Bu tebliğden sonra artık engellilerin işletmelerden bu hizmeti talep etmesi hak haline gelmiştir. Konaklama işletmelerinin bu bilinçle en kısa sürede gerekli düzenlemelerini yapacağına inanıyoruz" dedi.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 31 Aralık 2021'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, erişilebilirlik düzenlemesi yapılması zorunlu konaklama tesislerinde açık ve kapalı yüzme havuzlarının en az birer tanesinde, bedensel engelli müşterilerin kullanımına olanak sağlayan havuz asansörü yapılması gerekecek. Bu tesislerden denize kıyısı bulunan ve iskele ve benzeri düzenlemeler olmaksızın denize doğrudan kumsaldan girilenlerde ise oda sayısının yüzde 1'i oranında bedensel engelli müşterilerin denize ulaşmasını ve denize girmesini sağlayacak özelliklere sahip engelli plaj sandalyesi bulundurulacak. Erişilebilirlik düzenlemesi yapılması zorunlu konaklama tesislerinin tebliğde belirtilen erişilebilirlik düzenlemelerine 31 Aralık 2022'ye kadar uyum sağlaması zorunlu olacak.

"Erişilebilirlik bir lütuf değil, haktır"

Özellikle ortopedik engellilerin, konaklama hizmetlerinin havuz ve plajlarından engelsiz bir şekilde yararlanma hakkı doğduğunu belirten Herkes için Turizm Deneği Başkanı Ali Aydoğmuş, dernek üyeleri olarak engelliler adına bu gelişmeden memnun olduklarını belirtti. Konaklama işletmelerinin de hızlı bir şekilde gerekli düzenlemelerini yapmalarını istediklerini kaydeden Aydoğmuş, "Erişilebilirlik, engellilerin toplumsal yaşama katılımı için en önemli araçtır. Erişilebilirlik bir lütuf değil, haktır. Bu tebliğden sonra artık engellilerin işletmelerden bu hizmeti talep etmesi hak haline gelmiştir. Konaklama işletmelerinin bu bilinçle en kısa sürede gerekli düzenlemelerini yapacağına inanıyoruz. Turizm alanlarından faydalanmak, biz engellilerin de hakkı. Bizsiz turizm alanları eksik kalır" diye konuştu. Aydoğmuş, Herkes İçin Turizm Derneğinin Türkiye'de erişilebilir turizm alanında çalışma yürüten tek dernek olduğunu sözlerine ekledi. - İZMİR

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Engelli, Gazete, Aralık, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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