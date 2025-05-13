Engelliler Haftası'nda Macera Dolu Etkinlik

Engelliler Haftası kapsamında yamaç paraşütü ve ATV sürüşü etkinliği düzenlendi

ERZİNCAN - Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Havacılık Kulübü iş birliğinde, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan 12 özel genç için yamaç paraşütü, ATV sürüşü ve sanal gerçeklik etkinlikleri düzenlendi.

Engelliler Haftası kapsamında Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Erzincan Havacılık Kulübü tarafından örnek bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kalan 12 genç kız, doğayla iç içe heyecan verici bir gün yaşadı.

Etkinlik boyunca gençler, önce profesyonel pilotlar eşliğinde yamaç paraşütü gösterisini izledi, ardından ATV'lerle arazide sürüş deneyimi yaşadı. Günün finalinde ise sanal gerçeklik gözlükleriyle yamaç paraşütü simülasyonu gerçekleştiren gençler, gökyüzünde olmanın keyfini dijital ortamda da yaşadı. Tüm katılımcılar unutulmaz anılarla dolu bu deneyimi büyük bir coşkuyla karşıladı.

Etkinliğe Erzincan Vali Yardımcısı Rümeysa Sena Kurt, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, Erzincan Havacılık Kulübü Başkanı Emre Aktepe, kulüp üyeleri ve gençler katıldı.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Erzincan Havacılık Kulübü Başkanı Emre Aktepe, "Engelliler Haftası'nı doğada kutlamak istedik. Gençlerimizle birlikte hem yamaç paraşütü yer çalışması yaptık, hem de sanal gerçeklik gözlüğü ile uçuş deneyimi yaşattık. Onların heyecanına ortak olmak bizim için büyük mutluluk," dedi.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci ise, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla, engelsiz genç kızlarımızla birlikte yamaç paraşütü ve ATV etkinlikleri düzenledik. Sporun her türlü engeli aşabileceğini göstermek istiyoruz. Bu tür faaliyetlerle hem gençlerimize yeni deneyimler kazandırıyoruz hem de toplumsal farkındalık oluşturuyoruz," ifadelerini kullandı.

Etkinlikte yer alan gençler ise yaşadıkları heyecanı ve mutluluğu belirterek böyle etkinliklerin devam etmesini istediklerini kaydettiler.