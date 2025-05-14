Engelliler Haftası\'nda Piknik Keyfi

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Kiraz Çiçekleri Engelliler Derneği üyeleri piknikte buluşturdu.

Pazarlar Kiraz Çiçekleri Derneği Başkanı Abdullah Altıntaş, üyeleri eğlendirmek ve yüzlerindeki gülümsemeyi görmek için pikniği düzenlediklerini söyledi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelmesiyle düzenlenen etkinliğin önemine değinen Altıntaş, "Hem engelli vatandaşlarımız eğlenceli bir gün geçirmeleri hem de farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Desteklerini bizden esirgemeyen Pazarlar Belediye Başkanımız Bilal Demirci'ye, gönüllülerimize ve programda emeği olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Pikniğe katılan Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, engellilerle sohbet edip sorunlarını dinledi.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Kiraz Çiçekleri Derneği tarafından düzenlenen piknikte üyeler çeşitli etkinliklere katıldı. Üyelere piknikte çeşitli ikramlar sunuldu ve mangal partisi düzenlendi.

Pazarlar Sulama Göleti mesire alanında düzenlenen pikniğe Pazarlar Belediye Başkanı Bilal Demirci, Kiraz Çiçekleri Derneği üyeleri ve Kızılay Pazarlar Temsilcisi Yıldırım Tuncel katıldı. - KÜTAHYA