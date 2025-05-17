Engelliler Haftası'nda 'Yılın Annesi' Havva Özden - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engelliler Haftası'nda 'Yılın Annesi' Havva Özden

Engelliler Haftası\'nda \'Yılın Annesi\' Havva Özden

Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi kadın üyeleri, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. 'Yılın Annesi' seçilen Havva Özden duygu dolu anlar yaşadı.

17.05.2025 15:50  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi kadın üyeleri, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen özel etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte dayanışma mesajları verilirken, "Yılın Annesi" seçilen Havva Özden duygu dolu anlar yaşadı.

10–16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işık Engelliler Dinlenme ve Rehabilitasyon Tesisi'nde düzenlenen programda, Anneler Günü de kutlandı. Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şubesi'nin kadın üyelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte birlik ve dayanışma vurgusu yapıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Kadın Temsilcisi Sevgi Şahin, "Amacımız, görme engelli kadınlarımızı bir araya getirerek aramızdaki dayanışmayı artırmak. Ayrıca annelik çok kutsal bir meslek. Bu vesileyle tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Kadın Temsilci Yardımcısı Kiraz Gürbüz ise etkinliğe ev sahipliği yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Sayın Başkan Halit Doğan ve ekibi her zaman yanımızda olduklarını hissettiriyorlar" ifadelerini kullandı.

"Yılın Annesi" duygulandırdı

Etkinlikte Altı Nokta Körler Derneği tarafından "Yılın Annesi" seçilen Havva Özden'e ünvanı takdim edildi. Duygusal anlar yaşayan Özden, "Benim için büyük bir sürpriz oldu. Çok gurur verici bir an. Herkese teşekkür ederim. Sevgi Hanım'ın da dediği gibi, annelik kutsal bir görevdir" diye konuştu.

Program sonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Çağla Yücel tarafından tüm annelere çeşitli hediyeler takdim edildi. Yücel, engelli bireylerin daima yanlarında olduklarını vurguladı.

Etkinlik, sanatçı İsa Kayan'ın seslendirdiği türkü ve şarkılar eşliğinde sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Engelliler Haftası, Yerel Haberler, samsun, Kadın, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engelliler Haftası'nda 'Yılın Annesi' Havva Özden - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi 5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi
Avcılar’da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Portekiz’de hükümet düştü Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti Portekiz'de hükümet düştü! Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
Neler oldu neler Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

16:18
Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD’den çarpıcı açıklama
Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama
15:44
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
15:28
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
21:54
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye olay yaratacak gönderme
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme
21:45
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu
21:44
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme
21:35
Şampiyonluk sonrası Galatasaray’ı bekleyen dev gelir
Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
21:35
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı
21:33
Yunanistan’da deprem paniği Okullar tatil edildi
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi
21:26
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim’den 5. yıldız mesajı
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
21:23
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 17:13:55. #7.13#
SON DAKİKA: Engelliler Haftası'nda 'Yılın Annesi' Havva Özden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.