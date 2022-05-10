Engelliler haftasında bandolu farkındalık yürüyüşü - Son Dakika
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Engelliler haftasında bandolu farkındalık yürüyüşü

10.05.2022 17:09
Engelliler haftasında bandolu farkındalık yürüyüşü

Ordu'nun Ünye ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle farkındalık yürüyüşü etkinliği düzenlendi.

Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi, İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü, Ünye Ticaret Borsası, Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi ve Ünye Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ve ilgili birimler tarafından ortaklaşa düzenlenen bando eşliğindeki yürüyüş programı Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Etkinlik hakkında konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleri ile engelli bireylerin toplumdaki sorunlarının önüne geçildiğini söyledi. Başkan Tavlı, "Engelliler Haftası olması münasebetiyle engelli kardeşlerimizin engelsiz yaşam adına görünen sorunların tek tek bertaraf edilmesi için, farkındalığın biraz daha güçlenmesine ve bu haftanın vesile olmasına özellikle temenni ettiğimi belirtmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hükumet ettiği süreçte bugün içerisinde engelli kardeşlerimizin ciddi bir pozitif ayrımcılıkla birlikte istihdam konusunda, evde bakım hizmetleri konusunda ve sosyal hayatın içerisinde yerel yönetimlerin imkanlarının geliştirilerek, kardeşlerimizin de normal vatandaşlarımızın gibi sosyal hayatın içerisindeki ihtiyaçları giderebilme noktasında ciddi mesafeler kat ettik. Eksiklerimiz var ama bunları bertaraf etmenin ve aynı zamanda engelsiz yaşama bir adım daha fazla yanaşma gayreti içerisindeyiz" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şube Başkanı Aslan Güdek ise, "Engelliler ile alakalı özel günlerde bir araya gelmenin yanı sıra bizlerin de sorunları var. İlçemizde engellilere yönelik belediyemiz ve diğer kurumlarımızla sorunlarımızı çözmeye çalışıyoruz ama Türkiye bazından devam eden sorunlarımız var. Bunların da çözülmesi için hep birlikte çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Yapılan konuşmalar sonrası program toplu resimlerin çekilmesiyle sona erdi. - ORDU

Engelliler haftasında bandolu farkındalık yürüyüşü
Engelliler haftasında bandolu farkındalık yürüyüşü
Engelliler haftasında bandolu farkındalık yürüyüşü
Engelliler haftasında bandolu farkındalık yürüyüşü
Engelliler haftasında bandolu farkındalık yürüyüşü
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Engelliler Haftası, Hisarcık, Ordu, Ünye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelliler haftasında bandolu farkındalık yürüyüşü - Son Dakika


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