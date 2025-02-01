Engellilere Moral Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engellilere Moral Etkinliği

Engellilere Moral Etkinliği

İstanbul'da engelliler için bowling etkinliği düzenlendi, katılımcılar unutulmaz anlar yaşadı.

01.02.2025 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da engellilerin moral ve motivasyonunu yükseltmek adına bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi. Renkli görüntülerin oluştuğu programda bowling oynayan özel bireyler unutulmaz anlar yaşadı.

Engellilerin moral ve motivasyonunu yükseltmek adına Zeytinburnu'nda bir alışveriş merkezinde etkinlik düzenledi. Farkındalık etkinliğine katılan Hüseyin Öksüz, dünyada ilk kez afet eğitimi alıp, arama kurtarma ekibine dahil oldu. Aynı zamanda tatbikata katılarak eğitimlerini güçlendirdi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerinin da yer aldığı ve renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte bowling oynayan özel bireyler unutulmaz anlar yaşadı.

"Eğer eğitim alınırsa bu acıları ve ihmalleri bertaraf edebiliriz"

Etkinlikte konuşan Emniyetli Hayat Derneği Arama Kurtarma Derneği Başkanı Zahrettin Çelik, "Engellilerin sorunları anlatmak uzun sürecektir. Bu sorunlar haliyle mental yorgunluklar, strese bağlı hastalıkları doğuruyor. Bizde, değerli destekçilerimiz böyle bir bowling etkinliği düşündük. Zeytinburnu toplum destekli polis ve Trio bowling ile gerçekleştirdik. Engelli birey Hüseyin Öksüz bence insanlığa tokat etkisinde güçlü bir mesaj veriyor. Sağlıklı olup da, tembellikten, türlü bahanelerle afet eğitimi almayan insanlara mesaj veriyor. Son yıllarda ülkemiz afetlerle ihmallerle boğuşuyor. Gerek depremler, orman yangınları, gerek otel yangınları olsun sürekli yaşanmaya başladı. İşte bu noktada eğitim şart afet esnasında orada bulunuyorsanız sizin yapacağınız bir şey yok sadece izlersiniz. Bu da hayatınız boyunca size büyük acı vermiş olur. Gözleriniz önünde hayatını kaybeden insanlar unutulmayacaktır. Eğer eğitim alınırsa bu acıları ve ihmalleri bertaraf edebiliriz. Bu noktada Hüseyin kardeşimiz büyük bir azim ile eğitim aldı ve başardı. Sağlıklı bireylere sizde eğitim alıp ülkemize insanlığa katkı sağlayabilirsiniz" şeklinde konuştu.

Özel bireyler, kendileri için düzenlenen programda gönüllerince zaman geçirme imkanı buldu - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hüseyin Öksüz, Zeytinburnu, istanbul, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engellilere Moral Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP’nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sözleri CHP'nin kalesinde sarf etti: Tarihinin en perişan devrini yaşıyor
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
14:34 AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı AKOM İstanbul için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı
13:57 Kılıçdaroğlu ’’Tartışmalara son ver’’ dedi, Özel’den jet hızıyla yanıt geldi Kılıçdaroğlu ''Tartışmalara son ver'' dedi, Özel'den jet hızıyla yanıt geldi
11:22 Trump fena korkuttu 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar Trump fena korkuttu! 4 milyar dolarlık altını taşıyacaklar
20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy da eşlik etti
20:16 Lüleburgaz Belediyesi’nin yüzde 900’luk su zammına büyük tepki Lüleburgaz Belediyesi'nin yüzde 900'luk su zammına büyük tepki
19:58 Karaman’da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu Karaman'da silahlı saldırı: Eşiyle yasak aşk yaşadığı iddia edilen kişiyi vurdu
19:08 ABD’deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı ABD'deki uçak kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:20 Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz’e tutuklama talebi Gözaltına alınan Çiğdem Bayraktar Öz'e tutuklama talebi
18:18 Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı Yangın faciasının ayrıntılı hasar tespit raporu ortaya çıktı
18:18 Meteoroloji’den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek Meteoroloji'den soğuk hava uyarısı: Sıcaklıklar 12 derece düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 16:12:25. #1.11#
SON DAKİKA: Engellilere Moral Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.