Engellilere Su Sporları Projesi: İzmir'de Kamp ve Dalış Deneyimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Engellilere Su Sporları Projesi: İzmir'de Kamp ve Dalış Deneyimi

Engellilere Su Sporları Projesi: İzmir\'de Kamp ve Dalış Deneyimi

İzmir'de engellilerin bir araya geldiği projede, deniz ve tüplü dalış imkanı sağlanıyor. Seferihisar Engelliler Alternatif Su Sporları Derneği (SEKADER), engellilerin su sporları yaparak sosyalleşmelerine destek oluyor.

17.09.2024 10:12  Güncelleme: 10:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin çeşitli kentlerindeki engellileri İzmir'de bir araya getiren proje sayesinde engelliler, hem denizin tadını çıkarıyor hem de tüplü dalış yapma imkanı buluyor.

Seferihisar Engelliler Alternatif Su Sporları Derneği (SEKADER), engellilerin ve gençlerin yaz aylarında önlerine çıkan engelleri kaldırmak, onların su sporları ve engelsiz dalışlarla yaşama daha kolay uyum sağlayabilmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkiinde engelli vatandaşlar, hayata geçirilen tesis sayesinde denizle buluşup kamp yapabilme imkanı buluyor. Seferihisar Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda yapılan etkinliklerle, engelli bireylerin sosyalleşmesine ve su sporları yapmasına imkan sağlanıyor. Bu sayede engelli vatandaşlar, denize güvenli bir şekilde girmenin yanı sıra doğayla iç içe kamp yapma imkanı da buluyor.

"Ticari kaygımız yok, ücretsiz hizmet veriyoruz"

SEKADER Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Çimenli, derneğin 2010 yılından beri Seferihisar'da engellilere yönelik hizmet verdiğini belirterek, "Engelliler için su sporları ve kamp alanları sağlıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın denize ve doğaya erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Diğer engelli dernekleriyle de iletişime geçerek onlara burada ücretsiz hizmet veriyoruz. Ticari bir kaygımız yok, amacımız engelli vatandaşlarımıza destek olmak" dedi.

"Güvenli bir şekilde denize giriyoruz"

Engelli vatandaşlardan Bülent Özdolar ise, "Ben de engelli bir birey olarak burada diğer engelli arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Güvenli bir şekilde denize giriyoruz ve engelli kardeşlerimizi evde vakit geçirmek yerine burada vakit geçirmeleri için teşvik ediyoruz. Bize özel duşlar ve tuvaletler mevcut, şartlarımız oldukça güzel" ifadelerine yer verdi.

"İlk önce dalış yapabileceğime inanmıyordum"

Trafik kazası nedeniyle 10 yıldır engelli olan Melih Dülgün ise uzun süre psikolojik olarak zorlandığı için evden dışarıya çıkamadığını belirtti. İlerleyen süreçte SEKADER'in kendisine ulaştığını ve ondan sonra tesise gelmeye başladığını ifade eden Dülgün, şunları kaydetti:

"Başta yüzebileceğime ya da dalış yapabileceğime inanmıyordum. Ancak zamanla alıştım ve artık tek başıma denize girebiliyorum. Burası bizim için çok önemli, harika vakit geçiriyoruz." - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Seferihisar, izmir, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Engellilere Su Sporları Projesi: İzmir'de Kamp ve Dalış Deneyimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:49 MHP’den “Anayasa’nın 4’üncü maddesine karşıyız“ diyen Yapıcıoğlu’na yanıt MHP'den "Anayasa'nın 4'üncü maddesine karşıyız" diyen Yapıcıoğlu'na yanıt
11:39 Ehliyette yeni dönem başlıyor Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek Ehliyette yeni dönem başlıyor! Uygulamaya dahil olmayanlara 12 bin TL ceza kesilecek
11:10 Bilmeden katilin adını mı verdi Yenge Hediye Güran’ın ifadesinde gözden kaçan detay Bilmeden katilin adını mı verdi? Yenge Hediye Güran'ın ifadesinde gözden kaçan detay
10:41 Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi Erdoğan’ın devreye gireceği konuşuluyor Operatörlerin fahiş zamlarına tepkiler çığ gibi! Erdoğan'ın devreye gireceği konuşuluyor
07:59 Narin’le ilgili kahreden gerçek Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış Narin'le ilgili kahreden gerçek! Dişleri döküldüğü için otopside örnek alınamamış
21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, ’’1 alana 1 bedava’’ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, ''1 alana 1 bedava'' kampanyasıyla satmaya çalıştılar
21:02 Profesörün cesedi çöplükte çıplak halde bulunmuştu Cani oğlunun ifadesi ortaya çıktı Profesörün cesedi çöplükte çıplak halde bulunmuştu! Cani oğlunun ifadesi ortaya çıktı!
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
18:10 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Yapıcıoğlu’na yanıt: Anayasa’nın 4. maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yok AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yapıcıoğlu'na yanıt: Anayasa'nın 4. maddesiyle ilgili herhangi bir tartışmamız yok
17:50 Gerekçesi de bir hayli ilginç Narin’in öldürülmesinden sonra ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu Gerekçesi de bir hayli ilginç! Narin'in öldürülmesinden sonra ismini değiştirmek için mahkemeye başvurdu
17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2024 13:08:01. #1.13#
SON DAKİKA: Engellilere Su Sporları Projesi: İzmir'de Kamp ve Dalış Deneyimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement