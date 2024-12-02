Engelsiz Kafe Etkinliği Kütahya'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Engelsiz Kafe Etkinliği Kütahya'da Gerçekleşti

Engelsiz Kafe Etkinliği Kütahya\'da Gerçekleşti

Dünya Engelliler Günü'nde Kütahya'da engelli bireylerin etkinlikte garsonluk yaparak farkındalık oluşturuldu.

02.12.2024 09:41
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Kütahya'da, Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla engelli bireylerin görev yaptığı "Engelsiz Kafe" etkinliği düzenlendi. Etkinlik, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin öğrenci toplulukları tarafından organize edildi.

Bir alışveriş merkezinde kurulan kafede engelli bireyler ve Down sendromlu çocuklar, öğrenci gönüllülerle birlikte çay ve kahve servisi yaptı. Etkinlik, hem engelli bireylerin topluma daha aktif bir şekilde katılmalarını sağlamak hem de özgüven kazanmalarına destek olmak amacıyla hayata geçirildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencisi Alanur Gökcen, etkinliğin amacını şöyle anlattı: "Dünya Engelliler Günü için Engelsiz Hayat Topluluğu olarak bir etkinlik düzenledik. Bugün Engelsiz Kafe başlığı altında engelli ve Down sendromlu çocuklarımızla birlikte garsonluk yapıyoruz, satışlar gerçekleştiriyoruz. Onlarla birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Vatandaşlarımız kafemize gelerek sipariş veriyor, biz de onları yerine getiriyoruz. Hem biz hem de çocuklarımız çok mutluyuz."

Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Berke Menekşeli ise etkinliğin toplumsal farkındalık oluşturmayı hedeflediğini belirtti. Menekşeli, "Bu etkinlikle engelli arkadaşlarımızın bizden hiçbir farkı olmadığını, toplumsal hayatta rahatça yer alabildiklerini göstermek istedik. Kütahya halkı bu konuda her zaman duyarlı olmuştur. Bu yıl da yoğun bir ilgi görüyoruz. Kahve, çay ve limonata gibi ürünler satıyoruz ve halkımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz" dedi.

Etkinlik, hem katılımcılar hem de vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanırken, engelli bireylerin sosyal hayatta daha aktif rol alabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Engelsiz Kafe Etkinliği Kütahya'da Gerçekleşti - Son Dakika

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