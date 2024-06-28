Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nden Özel İhtiyaçlı Bireylere Tarihi Bölge Gezisi - Son Dakika
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Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nden Özel İhtiyaçlı Bireylere Tarihi Bölge Gezisi

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi\'nden Özel İhtiyaçlı Bireylere Tarihi Bölge Gezisi

Odunpazarı Belediyesi'nin Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlediği Gezelim - Görelim Programı kapsamında, özel ihtiyaçlı bireyler Odunpazarı Tarihi Bölgesi'ni gezdi.

28.06.2024 15:02  Güncelleme: 15:05
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Odunpazarı Belediyesi'nin özel ihtiyaçlı bireyler için hayata geçirdiği Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki çalışmaları çerçevesinde Odunpazarı Tarihi Bölgesi'ne gezi yapıldı.

Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi, yaz okulu çalışmaları çerçevesinde Gezelim - Görelim Programı düzenlendi. Gerçekleştirilen bu çalışmalar sonucunda 17 yaş üstü özel ihtiyaçlı bireyler ile Odunpazarı Tarihi Bölgesi gezildi. Tarihi bölgede bulunan müze, sergi ve galeri alanlarını gezen bireyler keyif dolu bir gün geçirdi. Özel ihtiyaçlı bireyler gezdikleri, öğrendikleri ve çok sayıda anı biriktirdikleri günün ardından kendileri için bu tür etkinlikler gerçekleştiren Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Engelsiz Kültür ve Sanat Merkezi'nden Özel İhtiyaçlı Bireylere Tarihi Bölge Gezisi - Son Dakika
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