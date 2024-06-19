Engelsiz plajlarda engelli vatandaşlar deniz keyfi yaşıyor

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Engelsiz plajlarda deniz keyfi

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde kurduğu engelsiz plajlarla engelli vatandaşların denize girmelerini kolaylaştırıyor.

MUĞLA - Muğla genelinde Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli bireylerin denize ulaşımını sağlamak amacıyla kurulan 21 adet özel rampalar ve yürüme yolları ile tekerlekli sandalye kullanan bireyler normal vatandaşlar gibi denizden yararlanıyorlar. Ayrıca, plajlarda yer alan özel donanımlar, engelli vatandaşların güvenli bir şekilde denize girmelerine imkan tanıyor. Bu uygulama, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını artırmayı ve onların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Projeden faydalanan engelli vatandaşlar ve aileleri, uygulamanın kendileri için büyük bir rahatlık ve mutluluk kaynağı olduğunu belirtiyor. Engelli bireyler, denize girmenin kendilerine sağladığı özgürlüğü ve keyfi vurgularken, aileler de çocuklarının ve sevdiklerinin bu imkandan yararlanabilmesinden duydukları memnuniyeti ifade ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Engelsiz plajdan faydalanan Görkem Çağlar Çelebi, Büyükşehir Belediyemizin engelsiz plajındayım. Burada muhabbet ediyoruz. Denize giriyoruz. Bu tür etkinler sosyalleşmemize yardımcı oluyor. Bize iyi geliyor. Günlük hayatın stresinden uzaklaşıyoruz" dedi.

Görkem Çağlar Çelebi'nin annesi Mecbure Çelebi, "Bizim için değişiklik oluyor. Buraya engelsiz plaj için geldik. İlk defa geliyoruz. Ağlar zaten sosyal bir çocuk. Arkadaş çevresi daha da artıyor. Biz aile olarak onu her yere rahatlıkla götüremiyoruz. Bu şekilde çok rahat oluyor. Çağlar'da eğleniyor, bizde eğleniyoruz. Hepimiz için çok iyi oluyor" dedi.

Başka bir şey istemiyoruz" dedi.

Egemen Köklüce " Ula'nın Karabörtlen Mahallesinden geliyorum. Denize girmek için geldim. Engelsiz plajlar bizim için çok rahat oluyor. Denize girip çıkma açısından. Sosyalleşiyoruz. Çok rahat ediyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederiz. Engelsiz araçlar bizleri istediğimiz zaman evimizden alıyor. Ben kaza yapalı 10 yıl oldu. Yaklaşık 8 yıldır belediyenin bu uygulamasından faydalanıyorum" dedi.