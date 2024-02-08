Engelsiz Yaşam Merkezi Açıldı

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Yapımına kısa süre önce başlanan Engelsiz Yaşam Merkezi, düzenlenen açılış töreni ile faaliyete geçti.

Adıyaman Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğiyle kısa süre önce yapımına başlanan ve özel durumlu bireyler için büyük önem arz eden Engelsiz Yaşam Merkezi hizmete girdi.

Beş dönümlük alan üzerine kurulan ve içerisinde çocuk destek birimi, kadın destek birimi, yaşlı destek birimi, çocuk sanat atölyesi, seminer odası ve kütüphane gibi alanlar bulunan 350 metrekare kapalı alana sahip olan Engelsiz Yaşam Merkezi, özel durumlu bireyler için daha yaşanılabilir bir ortam sunmayı hedefliyor.

İnşaatı tamamlanan Engelsiz Yaşam Merkezi açılış töreni Ak Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilcisi Louisa Vinton, Özel durumlu Bireyler ve Ailelerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşma yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Çok kıymetli, saf, temiz bu bireylerimizin her biri bir melektir. Onların daha güzel şartlar altında eğitim alıp kendilerini geliştirebilmesi adına bu Engelsiz Yaşam Merkezi yapıldı. Engelsiz Yaşam Merkezini özel durumlu bireylerimiz yüzme havuzundan faydalanabilsinler diye özellikle yüzme havuzumuza yakın bir yerde yapılmasını istedik. İçerisinde beceri atölyeleri, kütüphanesi, danışma ofisiyle birlikte özel bireylerimize çok güzel hizmetler verecektir buna eminim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN