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Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimlerine başladı - Son Dakika

Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimlerine başladı

16.12.2021 13:00

Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimlerine başladıİSTANBUL Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi alanında uzman kadrosuyla hizmete başladı.

Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimlerine başladı

İSTANBUL Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi alanında uzman kadrosuyla hizmete başladı.

Çekmeköy Merkez Mahallesi'ne inşa edilen Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitimler başladı. A'dan Z'ye özel gereksinimli bireyler için donatılmış okulda; dil ve konuşma terapisi, özel eğitim, fizyoterapi, ergoterapi, sporla rehabilitasyon, duyu bütünleme terapisi, pedagojik danışmanlık, hidroterapi(havuz), psikolojik danışmanlık gibi hizmetlerin tamamı alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

Çekmeköy Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi eğitim ve terapi hizmetlerinin yanı sıra kültür-sanat, eğitim ve meslek atölyeleri, EKPSS (Engelli Memerluk Sınavı Kursu) ve Sıfır Atık Projesi kapsamında geri dönüşüm atölyesi ile de vatandaşlara hizmet veriyor.

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Engelli vatandaşlara yönelik danışma ve rehberlik hizmetleri, periyodik olarak engelli katılımına açık aktivite destekleri, engellilerin erişebileceği şekillerde sinema, tiyatro, spor, piknik, konser vb. organizasyonlar, engelsiz taksi gibi birçok hizmeti vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bu merkezimizle İstanbul'da örnek bir projeyi hayata geçirmiş olduk. Yavrularımızın yüzündeki tebessüm bizi gerçekten çok mutlu ediyor. İnşallah hem ailelerimiz hem çocuklarımız bu merkezden en güzel şekilde istifade edecekler. Hayatının her alanında yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimlerine başladı
Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimlerine başladı
Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimlerine başladı
Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimlerine başladı

Çekmeköy Belediyesi, Rehabilitasyon, İstanbul, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Engelsiz Yaşam Merkezi eğitimlerine başladı - Son Dakika


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