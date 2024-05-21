Engelsiz Yaşam Parkı\'nda Özel Gereksinimli Çocuklara Kurslar Açıldı

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Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Engelsiz Yaşam Parkı'nda, özel gereksinimli çocukların fiziksel, ruhsal ve psikolojik yönden gelişimlerine katkı sunmak amacıyla kurslar açıldığı bildirildi.

Bu çerçevede, bir yıldan beri ataksi rahatsızlığı olan 25 yaşındaki kızı Ezgi Güneş ile birlikte Engelsiz Yaşam Parkı'na gelen anne Elif Güneş, dekoratif el sanatları kursuna katılarak, yatkın olduğu el işini geliştiren isimlerden biri. Makrome malzemelerden yaptığı çanta ve sepet gibi ürünlerin çevresi tarafından beğenilmeye başlamasıyla birlikte sipariş alıp satış yapmaya başlayan anne Elif Güneş, emeklerinin kazanca dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyor. Aldığı siparişlerle birlikte aile bütçesine katkı sağlayan Güneş, istemenin ve azim göstermenin başarıya dönüşeceğini göstererek, herkese örnek oluyor. Kızının rahatsızlığından dolayı dışarda çok vakit geçiremeyen anne, yaşadığı zorlukları diğer annelerle de paylaşarak moral bulduğunu, Engelsiz Yaşam Parkı'nın ise adeta ikinci evi haline geldiğini ifade ediyor.

"Arkadaşlarıyla burada olmak, kızımı mutlu ediyor"

Kızının hem Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Parkı'ndan hem de Engelsiz Yaşam Merkezi'nden faydalandığını kaydeden anne Elif Güneş, "Kızımı arkadaşları çok seviyor. Ataksi rahatsızlığı sebebiyle yürümesinde problemimiz var. Buradaki aktivitelere aslında fazla katılamıyor ama yine de arkadaşlarıyla olmak onu mutlu ediyor. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde de bilgisayar kursu alıyor. Ben Engelsiz Yaşam Parkı'ndan ayrılamıyorum. El işini yapmayı da çok seviyorum" diye konuştu.

Anne Güneş, el işi sayesinde kazanç sağlamasının da önemine değinerek, "Şimdiye kadar pek fazla çanta yapmamıştım ve hocamdan öğrendim. Emeğim boşa gitmiyor ve kazanca dönüşüyor. Hem aileme katkı oluyor hem de bir şeyler başardığım için beni mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

"Burası adeta 2. evim gibi oldu"

Özel birey çocukların, anneleri ile bir arada olmasının da çok önemli olduğunu ifade eden Güneş, çocuklarının farklı rahatsızlığı olan annelerin birbirlerini daha iyi anladığından bahsederek, "Engelli anneleri fazla bir yere gidemiyor. Burada kendimizi rahat hissediyoruz. Çünkü birbirimizin sorununu anlıyor ve aynı şeyleri yaşıyoruz. Engelsiz Yaşam Parkı'na 1 yıldır geliyoruz ve burası adeta 2. evim gibi oldu" dedi. - MERSİN