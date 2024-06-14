Engelsiz yemekler yarıştı

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Engelsiz yemekler damak çatlattı

YOZGAT - Yozgat'ta işitme engelli bireyler, yemek yarışmasında şef önlüğü giyip tezgah başına geçerek yaptıkları yemeklerle kıyasıya yarıştı. Aşçılık bölümü öğrencilerinin de desteğiyle yapılan birbirinden leziz yemekler damak çatlattı.

Yozgat'ta 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı münasebetiyle, Yozgat Valiliği öncülüğünde Yozgat Belediyesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Gastronomi Derneği ve İşitme Engelliler Derneği'nin katkılarıyla İşitme Engelliler Yemek Yarışması düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen yarışmada biri işitme engelli biri de aşçılık bölümü öğrencisi olmak üzere 5 takım mücadele etti. Şef önlüğü giyerek ocak başına geçen engelli bireyler, yaptıkları birbirinden lezzetli yemeklerle hünerlerini sergilediler. Kıyasıya geçen yarışta jüri üyeleri, yemeklerini tamamlayan takımların ortaya çıkardığı lezzetlerin tek tek tadına bakarak puan verdi.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer'in eşi Sevda Tecimer, Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal'ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın kazananı, işitme engelli Rüştü Karakamış ile aşçılık bölümü öğrencisi İsa Çakır ikilisi oldu.

Etkinlik sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan tarafından verildi.

"İlk kez yemek yarışmasına katıldım"

İşitme engelli yarışmacılardan Ömer Övünç ilk kez böyle bir yarışmaya katıldığını ve mutlu olduğunu ifade ederek, "Yemek Yarışmasında ben birinci olmak istiyordum, çok iddialıydım ayrıca çok heyecanlıyım. Burada olmaktan mutluyum. İlk kez böyle bir yemek yarışmasına katıldım." dedi.

"Çok güzel yemek yapıyorlar"

Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencilerinden Ayşenur Doğan ise, "Bugün işitme engelli arkadaşlarımız ve ailelerimizle birlikte yarışıyoruz. Çok farklı bir duygu ben çok mutluyum, yarışma eğlenceli geçiyor. Bugün biber sos yatağında antrkot yapıyoruz. Umarım biz kazanırız, çok iddialıyız. İşitme engellilerle kolaylıkla anlaşabiliyoruz, bizi çok kolay anlıyorlar ve yemekleri yapabiliyorlar. Bana da çok yardımcı oluyorlar, onlarla iyi anlaşıyoruz." şeklinde konuştu.

"Toplumun işitme engellilere olan bakış açılarını değiştirmeye çalışıyoruz"

Yemek yarışmasıyla farkındalık oluşturmak istediklerini belirten Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Uğur Eren Taşkesen de, "İşitme Engelliler Haftası çerçevesinde Yozgat Gastronomi Derneği ve İşitme Engelliler Derneği ile birlikte Yozgat Belediyesi'nin de destekleriyle yemek yarışması düzenledik. Bir işitme engelli birey ve aşçılık programı öğrencisi olmak üzere 5 ekiple yemek yarışmayı gerçekleştirdik. Burada biz farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Burada toplumun işitme engellilere olan bakış açılarını değiştirmeye çalışıyoruz. Onların topluma kazandırılması anlamında yemek yarışması düzenledik. Ekip olarak işitme engelli ve aşçılık bölümü öğrencilerimiz hünerlerini sergileyecekler. Yarışmada aşçılık programı öğrencilerimiz onlara hem bildiklerini öğretiyorlar hem de destek oluyorlar, birlikte güzel yemekler yapıp jüriye sunacaklar." ifadelerine yer verdi.