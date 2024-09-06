Lüks Araçlarla Tahliye Kutlaması - Son Dakika
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Lüks Araçlarla Tahliye Kutlaması

Lüks Araçlarla Tahliye Kutlaması

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen duruşma sonrasında hakkında tahliye kararı verilen Engin Polat'ı cezaevinden çıkışında karşılamak için gelen yakınlarının lüks araçları nedeniyle Karatepe Cezaevi önü adeta lüks araç galerisine döndü.

06.09.2024 19:09
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İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen duruşma sonrasında hakkında tahliye kararı verilen Engin Polat'ı cezaevinden çıkışında karşılamak için gelen yakınlarının lüks araçları nedeniyle Karatepe Cezaevi önü adeta lüks araç galerisine döndü.

Hakkında kara para aklama ve yasadışı bahis iddiasıyla dava açılan 10 aydır cezaevinde tutuklu bulunan Engin Polat ve beraberindeki 3 kişi mahkemenin verdiği ara karar ile tutuklu bulundukları Çorlu'daki cezaevinden tahliye edildi. Polat'ı karşılamaya eşi Dilan Polat ile çocukları ve çok sayıda yakını geldi. Kararın ardından Polat saat 18.00 sıralarında serbest bırakıldı.

Cezaevi önü lüks araç galerisinde döndü

Engin Polat'ın yakınlarının cezaevi önüne geldiği lüks marka otomobiller dikkat çekti. Araçların değerinin milyonların bulmasıyla Karatepe Cezaevi önü adeta araç galerisinde döndü. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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