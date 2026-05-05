Entegre Yeşil Lojistik Koridoru Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Entegre Yeşil Lojistik Koridoru Toplantısı

Entegre Yeşil Lojistik Koridoru Toplantısı
05.05.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İskenderiye'den Avrupa'ya uzanan yeşil lojistik koridoru için istişare toplantısı yapıldı.

İskenderiye, Mersin, Filyos, Sulina ve Duisburg limanlarını kapsayan "Entegre Yeşil Lojistik Koridoru Projesi" kapsamında istişare toplantısı webinar yöntemiyle gerçekleştirildi.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası koordinasyonunda düzenlenen toplantıya; BOMACO Border Management Consulting LLP CEO'su Saruhan Enver Balaban, TPAO Filyos Limanı Müdürü Gökhan Merey, Kocaeli Üniversitesi'nden Doç. Dr. Umur Bucak ve Mersin TSO Başkanı Hakan Sefa Çakır katıldı.

ZTSO Başkanı Metin Demir, projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, geçtiğimiz ay Almanya'da Duisburg Limanı yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını ifade etti.

Demir, projenin İskenderiye'den başlayarak Mersin üzerinden demiryolu bağlantısıyla Filyos Limanı'na, oradan Sulina hattı üzerinden Avrupa'ya uzanan entegre bir koridor oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Bu hattın çevreci taşımacılığı destekleyeceğini, lojistik maliyetleri düşüreceğini ve ticaret hacmini artıracağını vurgulayan Demir, Filyos'un uluslararası lojistik ağlarda önemli bir merkez haline geleceğini kaydetti.

Projenin; Türkiye'nin çok modlu taşımacılık kapasitesini geliştirmesi, demiryolu entegrasyonunu güçlendirmesi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında yeşil lojistik uygulamalarını yaygınlaştırması bekleniyor.

Metin Demir, projenin Zonguldak ve Filyos bölgesi için stratejik fırsatlar sunduğunu belirterek, bölgenin rekabet gücünü artıracak her türlü ulusal ve uluslararası iş birliğine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Entegre Yeşil Lojistik Koridoru Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı
Ukrayna’ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü Ukrayna'ya yönelik saldırılarda 14 kişi öldü
Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 19:57:15. #7.13#
SON DAKİKA: Entegre Yeşil Lojistik Koridoru Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.