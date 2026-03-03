Epic Fury Operasyonu: ABD İran'ı Hedef Alıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Epic Fury Operasyonu: ABD İran'ı Hedef Alıyor

03.03.2026 05:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENTCOM, İran'a yönelik saldırıların yeni görüntülerini paylaştı ve operasyonun amacını açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a gerçekleştirilen saldırıların yeni görüntülerini yayınlayarak, "ABD İran'ı cerrahi bir hassasiyetle, ezici bir güçle ve tavizsiz şekilde vuruyor. Epic Fury Operasyonu, İran'ın füzelerini imha etmeye odaklanmış durumda" açıklamasında bulundu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTOM) İran'a karşı gerçekleştirilen Epic Fury Operasyonu'na (Destansı Öfke Operasyonu) ait yeni görüntüler yayınladı. Yapılan açıklamada, İran'ı hedef alan saldırıların büyük bir dikkatle gerçekleştirildiği belirtilerek, "ABD İran'ı cerrahi bir hassasiyetle, ezici bir güçle ve tavizsiz şekilde vuruyor. Epic Fury Operasyonu, İran'ın füzelerini imha etmeye odaklanmış durumunda" ifadelerine yer verildi. Ayrıca ABD'nin bölgeye bir nesilden bu yana görülen en büyük askeri yığınağı yaptığı belirtilerek, ABD'ye ait hava ve deniz unsurlarının görüntüleri paylaşıldı. - FLORIDA

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Epic Fury Operasyonu: ABD İran'ı Hedef Alıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’ye ait savaş uçağı Kuveyt’te düştü ABD'ye ait savaş uçağı Kuveyt'te düştü
Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu Türkiye-İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu
Süper maç 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar Süper maç! 2 kere geriye düştüler ama 3 puanı söküp aldılar
İran’da kritik akşam Yetkililer saat verdi İran'da kritik akşam! Yetkililer saat verdi
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler Savaşa girdikleri ilk gün komutanlarını kaybettiler

07:03
Arda’nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid’e büyük şok
Arda'nın 70 dakika oynadığı maçta Real Madrid'e büyük şok
06:41
İran: Dubai’de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü
İran: Dubai'de ABD askerlerinin toplandığı yeri vurduk, 40 tanesi öldü
06:22
İran’dan son dakika mesajı “ABD her şeyi itiraf etti“ diyerek duyurdular
İran'dan son dakika mesajı! "ABD her şeyi itiraf etti" diyerek duyurdular
05:40
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz
Netanyahu: Sonsuz bir savaşta değiliz
05:28
Trump: İran’a kara saldırısına gerek kalmayacak
Trump: İran'a kara saldırısına gerek kalmayacak
05:15
Savaşta 4. gün İran, Katar ve BAE’deki ABD üslerini füzelerle vurdu
Savaşta 4. gün! İran, Katar ve BAE'deki ABD üslerini füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 07:06:19. #7.11#
SON DAKİKA: Epic Fury Operasyonu: ABD İran'ı Hedef Alıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.