Erasmus Öğrencileri Güzide Gençlik Merkezi\'ni Ziyaret Etti

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Erasmus Öğrenci Değişim Projesi kapsamında Gebze'ye gelen yabancı öğrenciler, Güzide Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün de katıldığı ziyarette, öğrenciler merkezde yürütülen eğitim çalışmaları ile sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi aldı. Konuk öğrencileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, "Gebze'mize gelen misafir öğrencilerimizi Güzide Gençlik Merkezimizde ağırladık. Siz değerli öğrenci kardeşlerimizi burada görmek bizi memnun etti. Bu tür ziyaretler, farklı kültürler arasında sıkı dostluk bağlarının kurulması açısından önemli bir misyon üstleniyor" dedi.

Başkan Büyükgöz, öğrencilere Gebze'nin sosyal ve kültürel dokusu hakkında da bilgiler verdi. Ziyaret sonunda konuk öğrenciler, misafirperverliği için Başkan Büyükgöz'e teşekkür etti. - KOCAELİ