Erbakan'dan Mukaddes Akar'a ziyaret - Son Dakika

"Anadolu Buluşmaları" kapsamında Hakkari'de ziyaretlerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bitkisel hayatta olan 8 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar'ı evinde ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Hakkari'de nefes borusuna kaçan oyun hamuru nedeniyle bitkisel hayata giren 8 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar'ın evindeki tedavisi sürüyor.

"Anadolu Buluşmaları" kapsamında Hakkari'de ziyaretlerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 8 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar'ı evinde ziyaret ederek, durumu hakkında babası Recep Akar'dan bilgi aldı.

Genel Başkanı Fatih Erbakan, Akar ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Baba Akar ise kendilerini ziyaret eden Yeniden Refah Genel Başkanı Erbakan ve beraberindekilere teşekkür etti. - HAKKARİ