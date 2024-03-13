Erbakan: Paylaşımda adalet, milli görüşün, bizim inancımızın en temel gereğidir, düsturudur - Son Dakika
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Yerel

Erbakan: Paylaşımda adalet, milli görüşün, bizim inancımızın en temel gereğidir, düsturudur

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ordu'da yaptığı konuşmada emekli maaşlarının düşük olduğunu belirterek, Türkiye'de yüzde 85'inin yoksul, yüzde 45'inin açlık sınırının altında olduğunu söyledi. Erbakan, banka borçlarının katlanarak arttığını ve faizden kurtulmanın emekli maaşlarını artıracağını ifade etti.

13.03.2024 22:36  Güncelleme: 22:37
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Erbakan: "Paylaşımda adalet, milli görüşün, bizim inancımızın en temel gereğidir, düsturudur"

ORDU - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Paylaşımda adalet, milli görüşün, bizim inancımızın en temel gereğidir, düsturudur" dedi.

Yerel seçimler nedeniyle Ordu'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Fatsa ilçesinde partililere ve vatandaşlara seslendi. Fatsa Cumhuriyet Meydanı'nda seçim koordinasyon merkezi açılışı sonrası partililere seslendi.

"Emeklilerin bu parayla karnını doyurması mümkün değil"

Erbakan, emekli maaşlarının düşük olduğunu belirterek, "Emekliye 10 bin TL maaş veriliyor, o da 6 kilogram pastırma parası demek. Pastırmanın kilogramı bin 600 TL olmuş. 10 bin TL; 30 yıl çalışacak, emekli olacak, hizmet edecek koskoca 65 yaşında bir amcamız 6 kilogram pastırma alacak. 'Bayramda 3 bin TL daha vereceğiz' diyorlar, onunla da 2 kilogram pastırma alamazsınız. Bu durum emeklilere reva mı? Emekli bayram gelecek diye kokuyor neden? Torunlarının cebine harçlık nasıl koyacak. Torununun sünneti olursa diye korkuyor çünkü bir çeyrek altın alıp takabilmesi mümkün değil. Ne çeyrek altını karnını doyurması mümkün değil. 10 bin TL ile ev kirası ödemese bile değil bir ay, bir hafta geçinmesi bile son derece sondur" diye konuştu.

" Türkiye'nin yüzde 85'i yoksul, yüzde 45'i açlık sınırının altında"

"Milletvekili emeklilerine 100 bin TL maaş verilirken, emeklimize 10 bin lirayı reva görürsek, o ülkede paylaşımda adalet yoktur demektir" diyen Erbakan, "Paylaşımda adalet, milli görüşün, bizim inancımızın en temel gereğidir, düsturudur. Türkiye'de 4 kişilik aile için açlık sınırı 19 bin 500 TL. Bu ne demek? Yaklaşık 10 milyon asgari ücretli ve milyonlarda asgari ücretli açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırı 53 bin TL olmuş. 53 bin TL'nin altında bir haneye gelir giriyorsa, o hane bugün Türkiye'de bugün bu enflasyon ve fiyatlar ile fakir. Bu hesaba göre Türkiye'de halkın yüzde 85'i yoksul, yüzde 45'i açlık sınırının altında. Sosyal yardım yapılan hane sayısından bu durum belli" ifadelerine yer verdi.

"Banka borçları katlanarak artıyor"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "20 sene önce 1 milyon haneye sosyal yardım yapılıyorken, bugün 4,5 milyon haneye sosyal yardım yapılıyor. Ne oldu, bizim nüfusumuz 20 senede 4,5 kat arttı mı? Hayır, fakirlik arttı. Vatandaşın banka borcu, 20 senede 6 milyar TL'den 2,5 trilyon TL'ye gelmiş ve 400misli artmış. Çiftçinin banka borcu 2,5 milyar TL'den 530 milyar TL'ye gelmiş ve 220 misli artmış. KOBİ'lerin, çiftçinin, küçük esnafın, köylünün, işçinin, memurun ve emeklinin yani 85 milyonun bankaya borcu katlanarak artıyor. Çünkü yoksulluk sınırın altında gelir seviyesi olursa, mecburen hayatta kalmak için bankaya ve kredi kartına borçlanacak, başka çaresi yok. Neden böyle oluyor? Borç, faiz, zam, vergi ekonomisi uygulandığı için" şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi'nin, 14 Mayıs seçimlerinden önce ortaya koyduğu mutabakat metnine uyulması gerektiğine değinen Erbakan, "Biz mutabakat metninde 'denk bütçe yapın' dedik. Yani borçlanmadan kurtulun, kamuda israfı önleyin, milli kaynak paketleri ile kaynak üretin, milletin hakkını haksız bir şekilde imtiyazlı holdinglere aktarmayın. Yap, işlet, devret kamu-özel işbirliği projelerini gözden geçirin. Bir liralık işleri 10 liraya yaptırmayın ve böylece faizden, israftan, imtiyazlı holdinglerden kurtardığını parayla, milli kaynak paketleri ile ürettiğiniz parayla da dar gelirlinin alım gücünü ve refah gücünü arttırın. Bu ülkede bir tane açlık sınırın altında maaş alan insan kalmasın" diye konuştu.

"Faizden kurtulduğumuz takdirde emekli maaşı 10 bin TL'den 17 bine liraya rahat çıkartılır"

Erbakan, şunları söyledi:

"Bunlar yapılmadı şimdi de emeklinin maaşı 10 binden 17 bin liraya getirilmesi için 1,4 trilyon TL'nin gerek olduğu söyleniyor. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki; bu sene hükumetin faize vereceği para ne kadar? 2024 yılında 1,25 trilyon TL. Bu parayı faize veriyorsunuz ama 1,4 trilyon TL'yi emekli veremiyorsunuz neden? Borç, faiz, zam, vergi ekonomisini uyguluyorsunuz da ondan. Sadece o faizden kurtarılsa milyonlarca emeklinin maaşı 10 bin TL'den 17 bin TL'ye çıkartmaya yetiyor da artıyor."

Erbakan, konuşmasının ardından partililere adayların tanıtımını gerçekleştirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erbakan: Paylaşımda adalet, milli görüşün, bizim inancımızın en temel gereğidir, düsturudur - Son Dakika

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